Алла Пугачева поддержала эмигрантский спектакль в Лимассоле

Фото: iStock/Giancarlo Restuccia
Знаменитая исполнительница хита «Прости, поверь» Алла Пугачева посетила премьеру спектакля «Записки сумасшедших» в Театре Паттихио в Лимассоле. Об этом пишет «Voice».
Постановка, режиссером которой является Дмитрий Крымов, привлекла внимание зрителей благодаря глубокой теме о поиске своего места в эмиграции. В спектакле играют всего два актера — Чулпан Хаматова и Максим Суханов, которые исследуют новые социальные роли, пытаясь понять, что значит быть эмигрантом.
Аллу Пугачеву на мероприятии сопровождал ее муж, Максим Галкин*, который поделился впечатлениями о спектакле в своем блоге. Он опубликовал видео с аплодирующей певицей и отметил: «Невероятный спектакль! Счастлив, что побывал».
После представления Пугачева и Галкин пообщались с актерами за кулисами, а также встретились с Любовью Толкалиной, которая неожиданно пришла на спектакль. Бывшая гражданская жена режиссера Егора Кончаловского сделала совместное фото с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым.
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«Спектакль о том, что каждый человек немножко эмигрант, даже если живет у себя на Родине. Мы приходим в этот мир и уходим из него», — прокомментировала Хаматова.
Аллу Пугачеву на мероприятии сопровождал ее муж, Максим Галкин*, который поделился впечатлениями о спектакле в своем блоге. Он опубликовал видео с аплодирующей певицей и отметил: «Невероятный спектакль! Счастлив, что побывал».
После представления Пугачева и Галкин пообщались с актерами за кулисами, а также встретились с Любовью Толкалиной, которая неожиданно пришла на спектакль. Бывшая гражданская жена режиссера Егора Кончаловского сделала совместное фото с Чулпан Хаматовой и Максимом Сухановым.
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Дарья Осипова