Оксана Самойлова высказалась о диагнозе сына Давида, который ему поставили при рождении

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Многодетная мама и популярный блогер Оксана Самойлова в своем Telegram-канал рассказала о диагнозе своего сына Давида, который был поставлен при его рождении.
В начале своего поста она напомнила подписчикам, что у Давида была диагностирована непроходимость слезных каналов. Оксана отметила, что этот вопрос вызывал много обсуждений среди родителей, она решила поделиться своим опытом.
Оксана рассказала, что в течение первого года жизни ребенку делали массажи, через шесть месяцев один глаз стал лучше. Однако когда Давиду исполнилось три года, врачи все еще настаивали на операции. Оксана решила посмотреть видео процесса и отложила вмешательство. К счастью, к четырем годам у малыша все проблемы с слезными каналами исчезли.
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«Помните, у Давидика при рождении была непроходимость слезных каналов? В Америке мне врачи говорили, что это пройдет само, а у нас — что нужно обязательно делать операцию», — написала блогер.
Оксана рассказала, что в течение первого года жизни ребенку делали массажи, через шесть месяцев один глаз стал лучше. Однако когда Давиду исполнилось три года, врачи все еще настаивали на операции. Оксана решила посмотреть видео процесса и отложила вмешательство. К счастью, к четырем годам у малыша все проблемы с слезными каналами исчезли.
«Это наш опыт, и я не претендую на истину. Делюсь своей историей, чтобы другие мамы знали: иногда можно обойтись и без хирургического вмешательства», — подытожила Оксана.
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