Юлия Ефременкова прокомментировала конфликт с Таней Репиной

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Звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова вновь привлекла внимание подписчиков своим откровенным комментарием о конфликте с подругой и кумой Таней Репиной, пишет «SUPER».
Напомним, что в конце октября между девушками произошла серьезная ссора из-за того, что Репина, обещавшая переехать в Москву и помогать Юлии с близнецами — Кристианом и Даниэлем, в последний момент передумала. Это решение стало причиной обиды Ефременковой, которая была вынуждена пересмотреть свои планы.
В личном блоге Юлия ответила на вопросы поклонников.
Юлия подчеркнула, что всегда готова извиняться и объяснять свои действия, если чувствует вину, однако считает, что в данном случае поведение Репиной было «некорректным».
Подписчики звезды «Дома-2» Юлии Ефременковой спросили, что она думает о ситуации, которая сложилась вокруг Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа Янима Тиммы. Та заступилась за подвергшуюся настоящей травле певицу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В личном блоге Юлия ответила на вопросы поклонников.
«А при чем тут гордость? Взрослые люди должны уметь нести ответственность за свои поступки», — возмутилась она.
Юлия подчеркнула, что всегда готова извиняться и объяснять свои действия, если чувствует вину, однако считает, что в данном случае поведение Репиной было «некорректным».
«Я не злюсь и не обижаюсь, я просто отошла в сторону и сделала выводы», — добавила звезда.
Подписчики звезды «Дома-2» Юлии Ефременковой спросили, что она думает о ситуации, которая сложилась вокруг Анны Седоковой после смерти ее бывшего мужа Янима Тиммы. Та заступилась за подвергшуюся настоящей травле певицу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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