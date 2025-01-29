Сергей Мезенцев открылся о личной жизни и психотерапии после развода

Сергей Мезенцев с Марианной Елисеевой (Фото: соцсети)
Популярный шоумен Сергей Мезенцев поделился подробностями своей личной жизни и о том, как ему удалось справиться с эмоциональными трудностями после болезненного развода с первой супругой. Об этом пишет «StarHit».
В интервью Амирану Сардарову артист признался, что два года посещал сеансы психоанализа, что помогло ему разобраться в себе и наладить отношения с новой избранницей Марианной Елисеевой.
Мезенцев рассказал, что развод стал для него тяжелым испытанием, и именно по просьбе Марианны он начал работать с психологом.
Сначала Сергей неохотно посещал сеансы, открыто высказывая неприязнь к терапии. Однако со временем он стал раскрываться и осознавать свои внутренние проблемы, включая непережитую утрату отца.
Сейчас между супругами царит идиллия, однако они предпочитают жить в разных квартирах в одном доме, что позволяет им сохранять личное пространство и избегать чувства вины за отсутствие сил на другого человека. Таким образом, Мезенцев подчеркивает важность диалога и осознанного подхода к отношениям, что стало основой их семейного счастья.
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Мезенцев рассказал, что развод стал для него тяжелым испытанием, и именно по просьбе Марианны он начал работать с психологом.
«Она сказала: «Если хочешь, чтобы мы жили долго и счастливо, давай ты попробуешь поработать с психологом». Это было ее условие перед браком», — отметил шоумен.
Сначала Сергей неохотно посещал сеансы, открыто высказывая неприязнь к терапии. Однако со временем он стал раскрываться и осознавать свои внутренние проблемы, включая непережитую утрату отца.
Сейчас между супругами царит идиллия, однако они предпочитают жить в разных квартирах в одном доме, что позволяет им сохранять личное пространство и избегать чувства вины за отсутствие сил на другого человека. Таким образом, Мезенцев подчеркивает важность диалога и осознанного подхода к отношениям, что стало основой их семейного счастья.
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Дарья Осипова