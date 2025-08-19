Достижения.рф

Алла Пугачева публично обратилась к Стасу Пьехе

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Алла Пугачева в соцсети отреагировала на недавние жалобы певца Стаса Пьехи о сложностях артистической жизни.



Недавно 45-летний Стас Пьеха пожаловался, что после выступлений он испытывает сильное эмоциональное напряжение, которое не дает ему как следует расслабиться и отдохнуть. Под публикацией певца в социальных сетях появился комментарий от Аллы Пугачевой.

«Ни о чём не думай», — написала примадонна свой совет большими буквами.

Неизвестно, как Пьеха отреагировал на совет Пугачевой, но поклонники артиста активно обсуждают комментарий Аллы Борисовны, отмечая сложность выполнения этой рекомендации.
Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0