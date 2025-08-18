«Это не бизнес-проект»: Отец Нюши отказался считать её бизнесом

18 августа 2025, 20:58

Отец Нюши заявил, что никогда не рассматривал её карьеру как бизнес

Анна Шурочкина (Фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Владимир Шурочкин, отец и бывший продюсер певицы Нюши (настоящее имя Анна Шурочкина), рассказал, что никогда не воспринимал её творческий путь как коммерческий проект. Его слова приводит издание «Страсти».





Шурочкин участвовал в становлении дочери как артистки: писал для неё песни и помогал на начальном этапе карьеры. Однако со временем Нюша стала полностью самостоятельной. В день её рождения отец пришёл поздравить певицу и в беседе с журналистами подчеркнул, что вложения в её развитие — это не инвестиции, а родительская поддержка.

«Я продюсером себя не считаю, потому что моё продюсирование — это она. Сколько у меня было предложений работать с другими артистами, я не соглашался. Потому что говорил, что не могу никому столько отдать, сколько отдал своей дочери. Поэтому это не бизнес-проект», — объяснил он.

