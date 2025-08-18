Яна Рудковская рассказала, что её крестник «очень специфичный»
Продюсер Яна Рудковская подтвердила, что является крестной сына Сергея Зверева
Продюсер Яна Рудковская в интервью «Пятому каналу» рассказала, что в 2002 году крестила сына Сергея Зверева.
«Серёжа [сын Зверева] ко мне приезжал. Я его крестила 23 года назад», — поделилась Рудковская.Она отметила, что сейчас не поддерживает с ним постоянных контактов.
«Он меня приглашал на свадьбу. Потом я узнала, что он развелся. Он же такой парень очень специфичный. То появляется, то исчезает. Я всегда на месте», — заявила Рудковская.