Задолженность экс-жены Баскова Светланы Шпигель выросла до 71 миллиона рублей
Долг бывшей жены певца Николая Баскова, с которой «Биотэк» пытается взыскать почти 67 миллионов рублей, вырос. Задолженность Светланы Шпигель достигла 71,6 миллиона рублей из-за просрочки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда и судебных приставов.
На Шпигель было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в 66,9 миллиона рублей еще в октябре прошлого года. Однако Светана не выплатила долг, и у нее образовалась задолженность по исполнительскому сбору на 4,6 миллиона рублей.
Отмечается, что при этом у нее «есть возможность» избавиться от долга.
Суд арестовал драгоценности и коллекцию часов бывшей жены Николая Баскова
В начале августа сообщалось, что девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве Светланы Шпигель. Напомним, что заявление о признании Шпигель банкротом было подано конкурсным управляющим обанкротившейся фармацевтической компании «Биотэк», принадлежавшей отцу бывшей жены Баскова — Борису Шпигелю.
В 2024 году Борис Шпигель был осужден Измайловским судом Москвы на 11 лет колонии за взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Однако впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания полного наказания по состоянию здоровья.
Ранее выяснилось, что Евгения и Борис Шпигели задолжали более 17,1 миллиарда рублей.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская