Задолженность экс-жены Баскова Светланы Шпигель выросла до 71 миллиона рублей

19 августа 2025, 05:38

Николай Басков (Фото: Instagram* @nikolaibaskov)

Долг бывшей жены певца Николая Баскова, с которой «Биотэк» пытается взыскать почти 67 миллионов рублей, вырос. Задолженность Светланы Шпигель достигла 71,6 миллиона рублей из-за просрочки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда и судебных приставов.





На Шпигель было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в 66,9 миллиона рублей еще в октябре прошлого года. Однако Светана не выплатила долг, и у нее образовалась задолженность по исполнительскому сбору на 4,6 миллиона рублей.



Отмечается, что при этом у нее «есть возможность» избавиться от долга.



