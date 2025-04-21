Алла Пугачева с размахом отметила Пасху в Израиле

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Известная российская певица Алла Пугачева, которая в последнее время проживает в Израиле, отпраздновала Пасху в кругу семьи и друзей. В своем блоге муж артистки Максим Галкин* поделился яркими моментами праздника, который состоялся 20 апреля.
Празднование прошло в уютном саду их дома, где Пугачева организовала роскошное застолье. Территория была тщательно оформлена: деревья украсили небольшими игрушками в форме пасхальных яиц, а на столах разместили фигурки зайчиков и агнцев, вазы с цветами и другие праздничные статуэтки.
Судя по фотографиям, гостей у Аллы было немало. Вместо традиционных куличей на столе красовался огромный трехъярусный торт в пасхальном стиле, а также яркие капкейки, которые добавили атмосферу веселья и уюта.
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Судя по фотографиям, гостей у Аллы было немало. Вместо традиционных куличей на столе красовался огромный трехъярусный торт в пасхальном стиле, а также яркие капкейки, которые добавили атмосферу веселья и уюта.
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Дарья Осипова