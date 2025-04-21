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Провал на Евровидении, связь с Аллой Пугачевой и родство с женой Джигана: как сейчас живет Юлия Самойлова

Юлия Самойлова (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Юлия Самойлова (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Юлия Самойлова — сестра жены рэпера Джигана, певица, которая когда-то ездила на «Евровидение». Как она живет сейчас и что изменилось после популярного песенного конкурса в материале «Радио 1».

Начало карьеры

Творческий путь Юлии начался на шоу «Фактор-А». У девушки с детства спинально мышечная атрофия 2-го типа, из-за этого передвигаться она может только в инвалидной коляске. Родители обеспечивали девочку, развивали талант, с 10 лет она занималась с педагогом по вокалу.

Юлия даже собрала рок-группу «Terra Novа», которая приобрела известность в Ухте. Ей говорили, что на большую сцену с заболеванием не пробиться, но Юля двигалась к ней и смогла осуществить мечту, хотя образование у нее психологическое. Тогда на «Голос» она не попала, но выступила на «Факторе-А», заинтересовав Аллу Пугачеву.

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«Евровидение» и Пугачева

Алла Пугачева сразу предупредила ее, что у Юлии нет никаких привилегий перед другими участниками, она такая же как и все. Самойлова слышала критику от Примадонны. В «Факторе» Юля заняла второе место, но получила от своей покровительницы специальную премию «Золотая звезда Аллы» и вскоре участвовала в открытии Паралимпийских игр в Сочи.

Но поклонники удивились тому, что Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении» в 2017 году, Алла Борисовна ее многократно предостерегала по поводу этой мечты.

Самойлова отправилась на конкурс только 2018 году. Но в Россию победу так и не привезла. Проблемы были с самого начала: финансирование, подбор песни, клип, мало времени на подготовку и нервная обстановка. В Португалии девушка заняла лишь 15 место.

Юлия Самойлова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Родство с Оксаной Самойловой


Блогер Оксана Самойлова – двоюродная сестра Юлии по линии отца. До 15 лет девочки жили в одном городе и даже поддерживали связь. Оксана говорила, что Юлия с детства обладала талантом и упорством. Но сейчас девушки не общаются и даже не подписаны друг на друга в социальных сетях

Жизнь после «Евровидения»


После неудачного выступление на «Евровидении» популярность певицы утихла. Но Юля продолжила заниматься любимым делом. Рядом ее всегда поддерживал муж Алексей Таран, за которого она вышла замуж еще в 2015 году. Они вместе записывали песни. После Самойлова стала попечителем фонда «Круг добра», который поддерживает детей-инвалидов. Сегодня она продолжает выступать и записывать песни. Ходят слухи, что она до сих пор поддерживает дружеские отношения с Пугачевой.

Юлия Самойлова с супругом (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

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«Я дорожу подарком Керимова»: Волочкова не будет продавать шестикомнатную квартиру
Балерина Волочкова опровергла информацию о продаже шестикомнатной квартиры
21 апреля 2025, 10:51

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова опровергла сообщения СМИ о продаже своей шестикомнатной квартиры в Санкт-Петербурге из-за долгов по коммунальным услугам. По ее словам, все полностью наоборот — это управляющая компания должна ей деньги.
«Это неправда. Моей квартирой я дорожу. Это подарок Сулеймана Керимова. Какие долги?! Вы что?! Я выиграла суд у Управляющей компании в Питере за залив моей квартиры. И это они мне должны 5 млн рублей», — отметила Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время слухи о себе прокомментировал и певец Прохор Шаляпин, рассказав о назревающем скандале с телеведущей Яной Чуриковой. В разговоре с Общественной Службой Новостей артист признался, что журналистка невзлюбила его еще со времен «Фабрики звезд», а окончательно он убедился в этом во время интервью с ней.
«Почти год назад я пришел на интервью к Яне. Очень надеялся, что мы поностальгируем, проведем время за легкой и интересной беседой. Но я будто оказался на очередном постановочном шоу, где тебя просто смешивают с мусором ради рейтингов. Чурикова во время нашей беседы вела себя откровенно нагло, высокомерно, и меня это, честно говоря, взбесило», — считает Шаляпин.
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Программа с поножовщиной: Воля высмеял Александра Гордона, критиковавшего Comedy Club
21 апреля 2025, 10:45

Резиденты Comedy Club на «Шоу Воли» (Фото: Телеграм, @volyashow)

Последний выпуск «Шоу Воли» был посвящён 20-летию Comedy Club. В связи с этим на программу были приглашены резиденты проекта — Гарик Харламов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Екатерина Шкуро, Иван Половинкин и другие. Павел Воля напомнил о конфликте с Александром Гордоном, который произошёл в 2008 году.
Тогда представителей Comedy Club пригласили на Первый канал, на авторскую программу «Гордон-Кихот». Там Александр их резко раскритиковал.
«Говорят: "Ребята, приходите. У вас такой шикарный проект, мы вас будем хвалить. Мы вас так любим, всей Россией". И мы пришли на этот проект, и нам как напихали там! Рассказали о том, что мы портим население, молодёжь, что мы ответственны за моральный облик», — рассказал Воля.
Он отметил, что после этого инцидента в профессиональной судьбе Гордона много изменилось. Теперь, по словам Павла, Александр ведёт программы, полные скандалов и разбирательств.
«Я вам хочу сказать, вот прошло 20 лет, и какую программу сейчас ведёт Гордон? Которая сразу начинается с поножовщины (речь идёт о программе " Мужское/Женское " — прим. ред.», — заявил Воля.
Также комик насмешливо извинился перед Гордоном за то, Comedy Club испортил ему моральный облик.

Ранее сообщалось, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева спасли свою компанию «Центр полезного питания», производящую батончики без сахара, которая несла серьёзные убытки.

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#проект
#шоу
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«Никто никому не должен»: российская актриса рассказала о романах с молодыми мужчинами
Ирина Безрукова рассказала о романах с молодыми мужчинами
21 апреля 2025, 10:35

Ирина Безрукова (Фото: ВКонтакте @bezrukova_official)

Актриса Ирина Безрукова призналась, что у нее был роман с 25-летним мужчиной. После развода с Сергеем Безруковым она не планирует вновь вступать в брак, однако не против краткосрочных отношений. Своим мнением она поделилась в эфире шоу «Однажды…».
Ирина отметила, что ей нравится заводить романы с мужчинами младше себя. По ее словам, такие связи принесли ей новый, волшебный опыт, так как «никто никому не должен». Актриса подчеркнула, что на сегодняшний день ее сердце свободно, хотя она не ищет длительных отношений, открыта для приятных романов.

«С некоторых пор мое сердце опять свободно. В моих планах не было выстраивания длительных отношений, но это не исключает прекрасных приятных романов», — поделилась Ирина Безрукова.

Ирина и Сергей Безруковы, прожившие в браке целых 15 лет, в 2015 году приняли трудное решение о разводе. После этого непростого расставания Ирина продолжила свою творческую карьеру в Московском Губернском театре, где Сергей занимает пост художественного руководителя.

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«Нарвался на беспредельное хамство»: Юрий Лоза снова поссорился с руководством канала НТВ
Лоза пожаловался, что НТВ пригласило другого спикера на программу вместо него
21 апреля 2025, 10:22

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Певец Юрий Лоза снова разругался с руководством канала НТВ. Его попросили прийти на программу «Место встречи». Однако после представители канала сообщили, что они нашли другого спикера.
«Сколько раз давал себе слово — не контачить с НТВ, и опять нарвался на их беспредельное хамство. Они позвонили в субботу и попросили прийти в понедельник на программу "Место встречи". Я ответил, что у меня уже запланирована другая съёмка, что арендовано помещение и техника. Они долго уговаривали, упирая на то, что тема "патриотизм на эстраде" — это как раз по моей части», — рассказал музыкант.
Он договорился о переносе ранее запланированного мероприятия и был готов прийти на программу. Уже в воскресенье представители канала сообщили ему, что они нашли другого гостя и в его услугах не нуждаются.
«Себя ругаю — ну как я мог поддаться уговорам, зная отношение ко мне руководства канала, который меня уже несколько раз подставлял?» — написал Лоза в своём телеграм-канале.
Три года назад у музыканта с НТВ тоже произошёл инцидент: его назвали мракобесом. Автор песни «Плот» не понимает, за что его ненавидит руководство канала.

Ранее Юрий Эдуардович заявил, что патриотические песни никому не нужны, так как их не пропускают в теле- и радиоэфиры, а многие артисты не получают за них никаких денег.

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Валерия выражает недовольство по поводу того, что Пригожин сидит в телефоне
21 апреля 2025, 09:54

Певица Валерия (Фото: ВКонтакте @valeriya.official)

Певица Валерия, которая уже более 20 лет состоит в браке с продюсером Иосифом Пригожиным, открыла подробности своей семейной жизни в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Несмотря на то, что их пара считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе, Валерия не скрывает, что у них есть свои проблемы.
Валерия призналась, что её сильно раздражает привычка Пригожина проводить много времени за телефоном во время их разговоров.

«Мы вместе сидим, разговариваем, а он с телефоном», — отметила певица.

Она добавила, что знает о его активном участии в социальных сетях.

Пригожин, в свою очередь, попытался оправдаться, объяснив, что в современном мире общение через телефон стало необходимостью.

«Раньше созванивались, разговаривали, дела обсуждали. А сейчас, когда корпоративы или концерты, все пишут, никто трубки не берет», — сказал продюсер.

Он также отметил, что в социальных сетях он преимущественно лайкает фотографии супруги.

Стоит отметить, что для обоих это не первый брак: Валерия и Иосиф сошлись уже будучи родителями от предыдущих союзов. Несмотря на возникающие трудности, пара продолжает работать над отношениями и поддерживать друг друга.

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#телефон
#певица
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