Провал на Евровидении, связь с Аллой Пугачевой и родство с женой Джигана: как сейчас живет Юлия Самойлова

Юлия Самойлова (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Юлия Самойлова — сестра жены рэпера Джигана, певица, которая когда-то ездила на «Евровидение». Как она живет сейчас и что изменилось после популярного песенного конкурса в материале «Радио 1».
Начало карьерыТворческий путь Юлии начался на шоу «Фактор-А». У девушки с детства спинально мышечная атрофия 2-го типа, из-за этого передвигаться она может только в инвалидной коляске. Родители обеспечивали девочку, развивали талант, с 10 лет она занималась с педагогом по вокалу.
Юлия даже собрала рок-группу «Terra Novа», которая приобрела известность в Ухте. Ей говорили, что на большую сцену с заболеванием не пробиться, но Юля двигалась к ней и смогла осуществить мечту, хотя образование у нее психологическое. Тогда на «Голос» она не попала, но выступила на «Факторе-А», заинтересовав Аллу Пугачеву.
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«Евровидение» и ПугачеваАлла Пугачева сразу предупредила ее, что у Юлии нет никаких привилегий перед другими участниками, она такая же как и все. Самойлова слышала критику от Примадонны. В «Факторе» Юля заняла второе место, но получила от своей покровительницы специальную премию «Золотая звезда Аллы» и вскоре участвовала в открытии Паралимпийских игр в Сочи.
Но поклонники удивились тому, что Самойлова будет представлять Россию на «Евровидении» в 2017 году, Алла Борисовна ее многократно предостерегала по поводу этой мечты.
Самойлова отправилась на конкурс только 2018 году. Но в Россию победу так и не привезла. Проблемы были с самого начала: финансирование, подбор песни, клип, мало времени на подготовку и нервная обстановка. В Португалии девушка заняла лишь 15 место.
Юлия Самойлова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Родство с Оксаной Самойловой
Блогер Оксана Самойлова – двоюродная сестра Юлии по линии отца. До 15 лет девочки жили в одном городе и даже поддерживали связь. Оксана говорила, что Юлия с детства обладала талантом и упорством. Но сейчас девушки не общаются и даже не подписаны друг на друга в социальных сетях
Жизнь после «Евровидения»
После неудачного выступление на «Евровидении» популярность певицы утихла. Но Юля продолжила заниматься любимым делом. Рядом ее всегда поддерживал муж Алексей Таран, за которого она вышла замуж еще в 2015 году. Они вместе записывали песни. После Самойлова стала попечителем фонда «Круг добра», который поддерживает детей-инвалидов. Сегодня она продолжает выступать и записывать песни. Ходят слухи, что она до сих пор поддерживает дружеские отношения с Пугачевой.
Юлия Самойлова с супругом (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
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