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«С голоду не умрет»: сын Максима Галкина* и Аллы Пугачевой научился добывать себе еду

Шоумен Максим Галкин* научил 11-летнего сына Гарри ловить рыбу
Максим Галкин* с сыном Гарри (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)

Максим Галкин* с сыном Гарри (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)

Покинувший Россию Максим Галкин* отправился с 11-летним сыном Гарри на рыбалку.
В своих социальных сетях шоумен поделился фотографией сына, который стоит в бежевой футболке и бордовой шапке. Мальчик держит в руках огромную рыбу — большеротого окуня. Судя по всему, Гарри сам поймал ее и весьма гордится своим успехом.

«Вчерашний улов!», — подписал публикацию в соцсетях Галкин*.

Сын Максима Галкина* Гарри (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)


Подписчики супруга Примадонны удивились, как вырос сын знаменитостей. Некоторые подчеркнули, что Гарри уже выглядит как современный подросток, а другие не упустили возможности пошутить над добычей мальчика.

«Ну все, папа и мама могут быть спокойны! С голоду не умрет, вырастили мальчика»; «Дети Пугачевой добывают еду сами»; «Ну и рыбак», — подчеркнули они.

Часть подписчиков выразили недовольство тем, что родители учат сына «убивать рыбок», ассоциируя занятие Галкина* и Гарри с «первобытно-общинным строем».

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*Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов

**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#максим галкин
#алла пугачёва
#рыбалка
#семьи с детьми
SHAMAN отреагировал на санкции Зеленского словом из трёх букв
SHAMAN обрадовался введению против него санкций на Украине
18 апреля 2025, 18:29

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, отреагировал на новость о введении Владимиром Зеленским санкций против него. Своей реакцией певец поделился в беседе с ТАСС.
«Ура!», – кратко высказался исполнитель.
Напомним, что ранее в этот день стало известно о введении Зеленским санкционных ограничений в отношении российских деятелей культуры и спорта. Среди них артист цирка Юрий Куклачёв, музыкант Александр Розенбаум, актриса Ирина Апексимова, актёр Оскар Кучера, артист балета Николай Цискаридзе и многие другие знаменитости.

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#санкции
#актёр
#музыкант
#артист
#сво
#владимир зеленский
#shaman
#украина
#россия
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«С этим сложно что-то сделать»: Муцениеце высказалась о примирении с сыном от Прилучного
Муцениеце заявила, что верит в возобновление общения с сыном Тимофеем
18 апреля 2025, 18:19

Агата Муцениеце с детьми (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце уже несколько месяцев не может наладить отношения с сыном от Павла Прилучного Тимофеем. Однако актриса верит, что ещё не всё потеряно.
Сейчас звезда «Закрытой школы» редко делится переживаниями о разладе в семье. Но иногда всё же рассказывает о разлуке с сыном. Несмотря на то, что Тимофей не виделся с мамой с лета, Муцениеце надеется, что они ещё помирятся, просто должно пройти какое-то время. Она назвала происходящее этапами взросления мальчика.

«С этим сложно что-то сделать, можно пытаться разговаривать, приводить какие-то примеры, но по собственному опыту взросления могу сказать – ничего не поможет. Все пройдут все круги ада, потом станут человечнее, посмотрят на других – станут другими, но это всё равно все этапы взросления», – заявила гостья шоу «Хватит слухов!».
Также Агата заявила об отношении к хейтерам, которые осуждают её за танцы в кабаре. По слухам, именно эти провокационные выступления артистки и стали причиной, по которой Тимофей принял решение остаться с отцом. Муцениеце подчеркнула, что старается не обращать внимание на критику и не собирается никого переубеждать. А самое главное, что ей самой в себе всё нравится.

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#дети
#актриса
#шоу
#семья
#отношения
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Страсть к подоконникам и клептомании: какие странные привычки скрывают Киркоров, Билан и другие российские звезды?
18 апреля 2025, 18:15

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

В мире шоу-бизнеса звезды не только радуют нас своим талантом, но и удивляют своими необычными привычками.
В материале «Радио 1» мы расскажем о самых интересных и порой странных особенностях жизни российских знаменитостей.

Клептомания в отелях

Телеведущая Виктория Боня шокировала поклонников признанием о своей страсти к «воровству» из отелей. Оказывается, она страдает клептоманией и не может удержаться от соблазна забрать с собой роскошные халаты. При этом Боня подходит к выбору очень избирательно, предпочитая только самые шикарные модели.

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Волнение перед выходом на сцену

Певица Ёлка, которая начала свою карьеру в 90-х, до сих пор не может справиться с волнением перед выступлениями. Несмотря на 20 лет на сцене, паника продолжает преследовать её перед каждым выходом. Это подтверждает, что даже самые опытные артисты могут испытывать страх перед зрителями.

Елизавета Иванцив (Фото: Telegram @tvoyalubimayapevitsa)

Брезгливость и уход за кожей

Актриса Кристина Асмус удивила своих фанатов откровением о своей брезгливости. Она никогда не умывается водопроводной водой, предпочитая хлоргексидин.

Кроме того, Асмус держит голову вниз во время мытья волос, чтобы капли не попадали на лицо. Интересно, что звезда «Интернов» отказалась от косметических процедур после неудачного макияжа, который вызвал у неё аллергическую реакцию.

Кристина Асмус (Фото: Telegram @asmusk)

Зависимость от соцсетей

Король российской эстрады Филипп Киркоров не скрывает своей зависимости от социальных сетей. Его утро начинается с проверки новостных лент и мессенджеров — это стало настоящей страстью для артиста.

Кроме того, у Киркорова есть другая интересная привычка: он не убирается после праздников, новогодняя ёлка стоит у него круглый год.

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Суеверия фигуристки

Российская фигуристка Алина Загитова придерживается интересного суеверия: чтобы привлечь удачу на важном мероприятии, она всегда заходит на каток с правой ноги. Это маленькое правило стало для неё важной частью ритуала перед выступлениями.

Алина Загитова (Фото: ВКонтакте @aalinazagitova)

Любовь к подоконникам

Певец Дима Билан с детства имеет необъяснимую страсть к подоконникам. Он часто проводил время у окна, наблюдая за жизнью города, а иногда даже засыпал в этом месте.

Дима Билан (Фото: ВКонтакте @bilan_dima)

Эта привычка осталась с ним и по сей день — отдых на подоконнике приносит ему удовольствие и вдохновение.

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#отдых
#каток
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#ёлка
#киркоров
#статьи
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Сильно похудевший сын Арнольда Шварценеггера появился на семейном фото
18 апреля 2025, 18:01

Дети Арнольда Шварценеггера: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер (Фото: Instagram*, @katherineschwarzenegger)

Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер 27-летний Кристофер появился на семейной фотографии и привлёк внимание изменившейся фигурой: он сильно похудел. Снимок выложила его сестра Кэтрин в соцсетях.
Рядом с ним на фото стояла сама 35-летняя Кэтрин, 33-летняя сестра Кристина и 31-летний брат Патрик.
«Мои любимые навсегда», — написала Кэтрин Шварценеггер.
Пользователи оценили преображение Кристофера и написали, что он выглядит очень хорошо.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что певица Дженнифер Лопес может предстать перед судом из-за бывшего возлюбленного P. Diddy (Шона Комбса), которого обвиняют в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и иных ужасных преступлениях.

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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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#дети
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«Бог дал хороший вкус»: Любовь Успенская считает себя стильной женщиной
Певица Любовь Успенская назвала себя стильной женщиной с хорошим вкусом
18 апреля 2025, 17:41

Любовь Успенская (Фото: ВКонтакте @uspenskaya_official)

Певица Любовь Успенская считает себя стильной женщиной, которая умеет следить за современными трендами. По её мнению, умение соответствовать моде многое говорит о внутреннем мире и характере человека.
Такой комментарий относительно стиля она дала корреспонденту издания KP.RU. Себя королева шансона относит к безусловно стильным персонажам.

«Мода – один из показателей твоего мира, характера. Мне Бог дал хороший вкус. Мне Бог дал все, ребята. Я использую все, что могу», — говорит Успенская.

Она с уважением относится к тем, кто следит за модой, хорошо и со вкусом одевается, выглядит современно, ярко, но без излишней вычурности и пафоса. Как, например, она сама.

«Я всегда была женщиной стильной, всегда следила за модой», — скромно заключила певица.

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#певица
#мода
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