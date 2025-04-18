«С голоду не умрет»: сын Максима Галкина* и Аллы Пугачевой научился добывать себе еду

Максим Галкин* с сыном Гарри (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)
Покинувший Россию Максим Галкин* отправился с 11-летним сыном Гарри на рыбалку.
В своих социальных сетях шоумен поделился фотографией сына, который стоит в бежевой футболке и бордовой шапке. Мальчик держит в руках огромную рыбу — большеротого окуня. Судя по всему, Гарри сам поймал ее и весьма гордится своим успехом.
Сын Максима Галкина* Гарри (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)
Подписчики супруга Примадонны удивились, как вырос сын знаменитостей. Некоторые подчеркнули, что Гарри уже выглядит как современный подросток, а другие не упустили возможности пошутить над добычей мальчика.
Часть подписчиков выразили недовольство тем, что родители учат сына «убивать рыбок», ассоциируя занятие Галкина* и Гарри с «первобытно-общинным строем».
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«Вчерашний улов!», — подписал публикацию в соцсетях Галкин*.
Сын Максима Галкина* Гарри (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)
Подписчики супруга Примадонны удивились, как вырос сын знаменитостей. Некоторые подчеркнули, что Гарри уже выглядит как современный подросток, а другие не упустили возможности пошутить над добычей мальчика.
«Ну все, папа и мама могут быть спокойны! С голоду не умрет, вырастили мальчика»; «Дети Пугачевой добывают еду сами»; «Ну и рыбак», — подчеркнули они.
Часть подписчиков выразили недовольство тем, что родители учат сына «убивать рыбок», ассоциируя занятие Галкина* и Гарри с «первобытно-общинным строем».
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Ольга Енгалычева