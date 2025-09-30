Алла Пугачева сохранила права на использование своих песен в России

30 сентября 2025, 06:47

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Певица Алла Пугачева является правообладателем более чем 160 песен и может рассчитывать на денежное вознаграждение в случае их публичного исполнения другими людьми. Об этом пишет РИА Новости.