Алла Пугачева сохранила права на использование своих песен в России
Певица Алла Пугачева является правообладателем более чем 160 песен и может рассчитывать на денежное вознаграждение в случае их публичного исполнения другими людьми. Об этом пишет РИА Новости.
В издании ссылаются на реестр произведений российских правообладателей, где указано, что Пугачевой принадлежат 166 песен. При этом она является автором более 40 текстов и композитором 146 треков. Как минимум в 22 наименованиях знаменитость выступила и композитором, и автором.
Российское авторское общество (РАО) обладает государственной аккредитацией и может собирать вознаграждения за определенные способы использования, в том числе за публичное исполнение песен Пугачевой. Далее организация уже сама перечисляет исполнительнице деньги, заявила юрист Ирина Остапчук в беседе с информагентством.
По ее словам, певица могла передать права на охрану своего наследия другой компании. Однако, исходя из данных реестра, делать она этого не стала, поэтому соответствующие обязанности до сих пор возложены на РАО.
Читайте также: