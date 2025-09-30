Режиссер Сарик Андреасян вышел на улицу Москвы с одиночным пикетом
Российский кинорежиссер Сарик Андреасян в день рождения супруги Лизы Моряк подготовил оригинальное поздравление, организовав одиночный пикет в Москве. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Стархит».
Выйдя на одну из столичных улиц, он подготовил сразу несколько транспарантов, с помощью которых трогательно обратился к своей второй половинке. Андреасян назвал Лизу самой прекрасной девушкой в мире и напомнил, что она является матерью его любимых дочек.
Ранее Лиза Моряк поделилась впечатлениями о совместной работе в проектах мужа. Она призналась, что в любой ситуации старается быть рядом с ним и поддерживает режиссера в реализации творческого потенциала.
