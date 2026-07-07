Алла Пугачева спрятала элитное жилье в Майами от санкций США
Певица Алла Пугачева спрятала элитное жилье в Майами от возможных санкций США, переписав его на членов семьи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В марте 2004 года артистка приобрела роскошные апартаменты площадью 285 квадратных метров в жилом комплексе Majestic Tower в престижном районе Bal Harbour. Квартира с видом на Атлантический океан обошлась ей в два миллиона 50 тысяч долларов. Внутри — три спальни, четыре ванные комнаты и панорамные окна. В самом комплексе есть бассейны, солярий, теннисный корт и вертолетная площадка.
В 2014-м, после введения Западом санкций против России, Пугачева решила подстраховаться и переписала недвижимость на родных. Собственниками стали Кристина Орбакайте, Никита Пресняков и Михаил Земцов. В 2015-м последний стал единственным владельцем апартаментов, приобретя их за символические 10 долларов.
В марте 2020 года дочь Примадонны вновь стала хозяйкой квартиры за один доллар, не выписывая мужа из числа владельцев. Позднее супруги переоформили недвижимость на собственные трасты, чтобы защитить ее от судов и кредиторов. Ежегодный налог за жилье обходится Орбакайте в 40 тысяч долларов.
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