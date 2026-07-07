Алла Пугачева спрятала элитное жилье в Майами от санкций США

07 июля 2026, 08:37

SHOT: Пугачева спрятала от санкций США жилье в Майами, переписав его на Орбакайте

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алла Пугачева спрятала элитное жилье в Майами от возможных санкций США, переписав его на членов семьи. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.