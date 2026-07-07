«Учить мову поздновато»: Лоза оценил шансы Меладзе вернуть популярность в России

07 июля 2026, 04:36

Лоза оценил шансы Меладзе вернуть популярность в России

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов)

Певец Юрий Лоза в интервью «Газете.Ru» высказал мнение о перспективах Константина Меладзе в случае его возвращения в Россию. По словам артиста, композитору вряд ли удастся вновь добиться той массовой популярности, которая была у него раньше.





Лоза считает вполне объяснимым стремление Меладзе работать в РФ, так как его творчество ориентировано на русскоязычную аудиторию. При этом музыкант прокомментировал ситуацию с выступлениями на Украине.



«Меладзе нечего делать на украинских площадках – там на русском петь запрещено. Учить мову ему поздновато, поэтому он, безусловно, хочет вернуться к тем, кто его слушал ранее. Но он хочет вернуться с грузинским гражданством, чтобы встать, как говорят коверные, "ко всем личиком, ко всем пузиком"», — заявил артист.