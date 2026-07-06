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«Я не сдаюсь»: Елена Товстик сделала новое заявление на фоне развода с Романом

Елена Товстик продолжает бороться за право жить со всеми шестью детьми
Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик заявила, что не намерена прекращать борьбу за возможность жить вместе со всеми своими шестью детьми. Об этом бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика рассказала в беседе с «Пятым каналом».



По словам Елены, несмотря на непростой период в жизни, она старается сохранять силу духа и не теряет надежды добиться желаемого. Главной целью для неё остаётся возможность быть рядом с детьми и участвовать в их воспитании.

«Я не сдаюсь. Я та женщина, которая оттолкнулась от этого дна и идет вверх, вверх, вверх. И свою боль превратила в успех», — сказала Елена.
Товстик подчеркнула, что намерена до конца отстаивать свои права как матери. По её словам, именно дети остаются для неё главной ценностью и главным источником мотивации.

Напомним, Роман и Елена Товстик прожили вместе 22 года. Процесс их развода начался вскоре после появления информации о романе бизнесмена с Полиной Дибровой.

Елена публично заявляла, что считает Полину Диброву причастной к распаду семьи. В свою очередь Диброва отвергает эти обвинения и утверждает, что проблемы в отношениях супругов возникли задолго до того, как между ней и Романом появились чувства.
Софья Метелева

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