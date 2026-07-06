«Я не сдаюсь»: Елена Товстик сделала новое заявление на фоне развода с Романом

06 июля 2026, 22:02

Елена Товстик продолжает бороться за право жить со всеми шестью детьми

Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Елена Товстик заявила, что не намерена прекращать борьбу за возможность жить вместе со всеми своими шестью детьми. Об этом бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика рассказала в беседе с «Пятым каналом».





По словам Елены, несмотря на непростой период в жизни, она старается сохранять силу духа и не теряет надежды добиться желаемого. Главной целью для неё остаётся возможность быть рядом с детьми и участвовать в их воспитании.





«Я не сдаюсь. Я та женщина, которая оттолкнулась от этого дна и идет вверх, вверх, вверх. И свою боль превратила в успех», — сказала Елена.