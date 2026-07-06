«Я не сдаюсь»: Елена Товстик сделала новое заявление на фоне развода с Романом
Елена Товстик продолжает бороться за право жить со всеми шестью детьми
Елена Товстик заявила, что не намерена прекращать борьбу за возможность жить вместе со всеми своими шестью детьми. Об этом бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика рассказала в беседе с «Пятым каналом».
По словам Елены, несмотря на непростой период в жизни, она старается сохранять силу духа и не теряет надежды добиться желаемого. Главной целью для неё остаётся возможность быть рядом с детьми и участвовать в их воспитании.
«Я не сдаюсь. Я та женщина, которая оттолкнулась от этого дна и идет вверх, вверх, вверх. И свою боль превратила в успех», — сказала Елена.Товстик подчеркнула, что намерена до конца отстаивать свои права как матери. По её словам, именно дети остаются для неё главной ценностью и главным источником мотивации.
Напомним, Роман и Елена Товстик прожили вместе 22 года. Процесс их развода начался вскоре после появления информации о романе бизнесмена с Полиной Дибровой.
Елена публично заявляла, что считает Полину Диброву причастной к распаду семьи. В свою очередь Диброва отвергает эти обвинения и утверждает, что проблемы в отношениях супругов возникли задолго до того, как между ней и Романом появились чувства.