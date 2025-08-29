Алла Пугачева винит супруга Галкина* за невозможность вернуться в Россию
Народная артистка СССР Алла Пугачева винить своего супруга Максима Галкина* в том, что из-за него их семья не может вернуться в Россию. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Близкий к семье источник просит фанатов не особо верить инстаграмной* идилии звездной пары. На самом деле Примадонна регулярно «подкалывает» мужа в ответственности за все происходящее в их семье. Как оказалось, сама Пугачева очень хочет, чтобы ее дети учились в России.
Вскоре Алла осознала, что это невозможно, так как имеется слишком много рисков. При пересечении границы Галкина сразу могут задержать, да и внимание прессы совместно с хейтом соотечественников играют свою роль.
Несмотря на ПМЖ на Кипре, пара не спешит расставаться со своим замком в деревне Грязи. При этом особняк приходит в негодность из-за отсутствия хозяев. Пугачевой приходится ежемесячно тратить по 500 тысяч рублей на содержание здания.
