«Бабуля с внуком»: Пугачёва шокировала всех своим видом на вечерней прогулке

22 августа 2025, 14:19

Обычная прогулка Пугачёвой и Галкина* стала поводом для обсуждений

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Алла Пугачёва и Максим Галкин* были замечены на публике во время вечерней прогулки. Видео с парой было опубликовано в Telegram-канале «Говорящая Тыква».





На кадрах певица и её супруг идут по улице, держась за руки. Максим Галкин* одет в повседневную летнюю одежду — тёмные шорты и белую футболку. Алла Пугачёва выбрала свободный светлый образ, состоящий из длинной юбки, кофты и удобной обуви.



Публикация вызвала ряд откликов среди публики. Некоторые комментаторы в обсуждении под видео отметили, что артистка движется неторопливо и с усилием.

«Впечатление, что она вообще не понимает, где находится, куда и зачем ведут: тянут за руку — движется, поставили — стоит», «Бабуля с внуком», «Повёл маму гулять», — гласят комментарии.