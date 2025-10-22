Прибыль концертного агентства Олега Газманова упала почти на 64 млн рублей
Концертное агентство Олега Газманова, ООО «Омг-Промо», показало резкое снижение доходов и прибыли в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Если в 2023 году выручка компании составляла 144 млн рублей, а прибыль — 65 млн рублей, то в этом году доход упал на 64 млн рублей и достиг 976 тыс. рублей, а выручка составила 22 млн рублей.
Компания, в которой вместе с музыкантом учредителями являются его сын Родион и дочь Марианна, значительно сократила финансовые показатели за год.
Такой спад вызвал удивление, учитывая предыдущую успешную деятельность фирмы, занимающейся концертной организацией и исполнительскими услугами.
