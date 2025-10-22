«Полетела»: Филипп Киркоров назвал Анну Пересильд «звездой» и сравнил с Кристиной Орбакайте

22 октября 2025, 14:01

Киркоров: Анна Пересильд уже звезда, её путь похож на карьеру Кристины Орбакайте

Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

Филипп Киркоров в интервью NEWS.ru поделился своим мнением о юной актрисе Анне Пересильд, сыгравшей главную роль в фильме «Алиса в Стране чудес».





Певец заявил, что актрису уже можно считать звездой и усмотрел в ней сходство с Кристиной Орбакайте, которая начинала карьеру как актриса, а позже стала поп-дивой.





«Она уже звезда. Она мне чем-то напоминает Кристину Орбакайте, которая начинала как актриса, а стала поп-дивой», — отметил Киркоров.

«У неё там свои крылышки уже есть. Мама — такое крылышко у неё. Ей никто не нужен. Она уже полетела», — подчеркнул певец.