«Полетела»: Филипп Киркоров назвал Анну Пересильд «звездой» и сравнил с Кристиной Орбакайте
Киркоров: Анна Пересильд уже звезда, её путь похож на карьеру Кристины Орбакайте
Филипп Киркоров в интервью NEWS.ru поделился своим мнением о юной актрисе Анне Пересильд, сыгравшей главную роль в фильме «Алиса в Стране чудес».
Певец заявил, что актрису уже можно считать звездой и усмотрел в ней сходство с Кристиной Орбакайте, которая начинала карьеру как актриса, а позже стала поп-дивой.
«Она уже звезда. Она мне чем-то напоминает Кристину Орбакайте, которая начинала как актриса, а стала поп-дивой», — отметил Киркоров.При этом он добавил, что Пересильд и так успешно развивается и не нуждается в его поддержке как продюсера.
«У неё там свои крылышки уже есть. Мама — такое крылышко у неё. Ей никто не нужен. Она уже полетела», — подчеркнул певец.Ранее о Пересильд высказывался её бойфренд Ваня Дмитриенко, отметив, что считает её главной звездой и что актриса всегда волнуется перед выходами в свет.