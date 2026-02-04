Музыкальный продюсер раскритиковал новый образ Глюкозы за недостаток патриотизма

04 февраля 2026, 07:32

Продюсер Сергей Дворцов призвал Глюкозу быть более патриотичной в своем творчестве

Глюкоза/Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) хочет возродить старый образ «бунтарки с доберманами», но он вряд ли найдёт отклик у взрослой аудитории, особенно на фоне взлета популярности патриотического творчества. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов в беседе с ОСН.





Он связал неоднозначность образа артистки с её прошлыми проблемами — задержаниями за употребление и хранение наркотиков. Дворцов признал, что после скандалов Глюкозе удалось реабилитироваться, и сейчас ее концерты востребованы. Однако амплуа певицы рискует быстро устареть.



Глюкоза/Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic) Долго удерживать внимание молодой публики будет сложно, потому что потребуется вечно подстраиваться под юных поклонников. Более того, творчеству звезды не хватает патриотизма.





«Собственно, это тоже станет одной из причин, почему долго не удастся удерживаться в том образе, который сейчас она развивает. У нас время патриотического творчества, и зритель ждет соответствующей музыкальной повестки», — объяснил Дворцов Общественной Службе Новостей.