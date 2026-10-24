«Это же я»: Певица Нюша решила сохранить творческий псевдоним после смены имени

24 октября 2026, 20:35

Нюша объяснила, почему решила сохранить творческий псевдоним после смены имени

Анна Шурочкина (Фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) рассказала, что сохранит творческий псевдоним, хотя решила поменять имя в паспорте. Её слова приводит Telegram-канал «Звездач».





Ранее артистка заявила, что «переросла» Нюшу — такое имя стояло у неё в документах с 17 лет, — и решила вновь стать Анной. Сейчас звезда привыкает к тому, что в жизни её зовут по-другому. При этом, по её словам, обращаются к ней сейчас по-разному.

«Можно и так, и так. Всё равно псевдоним Нюша остаётся со мной. Но я сама, если честно, привыкаю к тому, что иногда зовут «Аня-Аня», а я только на третий раз: «А, это же я». Когда я поменяла имя на Нюшу — мне важно было, чтобы все сразу знали, что я Нюша. Это был триггерный момент. Сейчас же — никаких проблем», — поделилась Шурочкина.