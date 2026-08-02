Алла Пугачёва не продлила регистрацию бренда, которым владела почти 30 лет
Алла Пугачёва больше не является правообладателем товарного знака «Баронесса фон Орбах». Как следует из электронной базы Роспатента, срок действия регистрации истёк 2 августа, однако артистка не подала заявление на его продление. Об этом сообщает Mash.
История этого бренда началась ещё в 1990-х годах. Тогда Пугачёва пыталась подтвердить своё право на титул баронессы, изучая родословную бывшего супруга Миколаса Орбакаса — отца Кристины Орбакайте. Предполагалось, что среди его предков был литовский барон фон Орбах, однако официально доказать родство так и не удалось.
После этого певица решила использовать название «Баронесса фон Орбах» в качестве собственного товарного знака. На протяжении многих лет регистрация регулярно продлевалась.
Последняя запись в государственном реестре была внесена в 2016 году. Она позволяла использовать бренд до августа 2026 года. Под этим товарным знаком можно было выпускать широкий спектр продукции — парфюмерию, косметику, одежду, ювелирные украшения, книги и другие товары.
Теперь, после окончания срока регистрации, права на бренд прекратили своё действие, поскольку заявление на их продление в Роспатент подано не было.
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