Алла Пугачёва не продлила регистрацию бренда, которым владела почти 30 лет

02 августа 2026, 12:49

Алла Пугачёва лишилась прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах»

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Алла Пугачёва больше не является правообладателем товарного знака «Баронесса фон Орбах». Как следует из электронной базы Роспатента, срок действия регистрации истёк 2 августа, однако артистка не подала заявление на его продление. Об этом сообщает Mash.