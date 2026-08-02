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Алла Пугачёва не продлила регистрацию бренда, которым владела почти 30 лет

Алла Пугачёва лишилась прав на товарный знак «Баронесса фон Орбах»
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Алла Пугачёва больше не является правообладателем товарного знака «Баронесса фон Орбах». Как следует из электронной базы Роспатента, срок действия регистрации истёк 2 августа, однако артистка не подала заявление на его продление. Об этом сообщает Mash.



История этого бренда началась ещё в 1990-х годах. Тогда Пугачёва пыталась подтвердить своё право на титул баронессы, изучая родословную бывшего супруга Миколаса Орбакаса — отца Кристины Орбакайте. Предполагалось, что среди его предков был литовский барон фон Орбах, однако официально доказать родство так и не удалось.

После этого певица решила использовать название «Баронесса фон Орбах» в качестве собственного товарного знака. На протяжении многих лет регистрация регулярно продлевалась.

Последняя запись в государственном реестре была внесена в 2016 году. Она позволяла использовать бренд до августа 2026 года. Под этим товарным знаком можно было выпускать широкий спектр продукции — парфюмерию, косметику, одежду, ювелирные украшения, книги и другие товары.

Теперь, после окончания срока регистрации, права на бренд прекратили своё действие, поскольку заявление на их продление в Роспатент подано не было.

Софья Метелева

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