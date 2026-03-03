«Почему у меня такая дурацкая жизнь?!»: Джугелия оказалась в центре скандала из‑за детей
Лауру Джугелию уличили в жестоком обращении с сыновьями на Мальдивах
Журналистка Лаура Джугелия попала под критику после публикаций о её отпуске с детьми на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Лаура отправила своих сыновей отдыхать на острова, где условия, по мнению некоторых подписчиков, были слишком строгими для малышей.
Особое внимание привлёк эмоциональный отклик старшего сына, Илая, который в одной из сторис признался.
«Почему у меня такая дурацкая жизнь?!» — эта фраза вызвала волну обсуждений и недовольства среди пользователей соцсетей.Подписчики обсуждают, что подобные методы «развлечения» могут быть восприняты как чрезмерная нагрузка на ребёнка, а также подняли вопросы о воспитательных подходах Лауры Джугелии. Некоторые комментаторы выразили готовность «заменить» Илая в отпуске ради отдыха и нормального детского досуга.