«Почему у меня такая дурацкая жизнь?!»: Джугелия оказалась в центре скандала из‑за детей

03 марта 2026, 15:43

Лауру Джугелию уличили в жестоком обращении с сыновьями на Мальдивах

Лаура Джугелия (Фото: Instagram* / @lauradjaga)

Журналистка Лаура Джугелия попала под критику после публикаций о её отпуске с детьми на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Лаура отправила своих сыновей отдыхать на острова, где условия, по мнению некоторых подписчиков, были слишком строгими для малышей.



Особое внимание привлёк эмоциональный отклик старшего сына, Илая, который в одной из сторис признался.





«Почему у меня такая дурацкая жизнь?!» — эта фраза вызвала волну обсуждений и недовольства среди пользователей соцсетей.