«Я бы сделал скидку на отклонения»: Пригожин вступился за Жукова после критики Губина
Пригожин объяснил негативные высказывания Губина в адрес Жукова его комплексами
Во время премии «Новое Радио AWARDS» Иосиф Пригожин прокомментировал недавние слова Андрей Губин о Сергее Жукове. Об этом сообщает StarHit.
Губин ранее назвал солиста «Руки Вверх!» профнепригодным, ссылаясь на дефект речи.
«Я не согласен с ним категорически. Я бы сделал скидку на его отклонения определённые: умственные или физические. Он хороший и талантливый музыкант. Хороший парень, наверное. Но он сам себя закопал. Он не должен навязывать своё мнение. Люди определяют успех исполнителя, а не Губин. В нём говорит куча комплексов», — отметил Пригожин.Продюсер подчеркнул, что Жуков остаётся ценным артистом и его достижения определяются публикой, а не чужими суждениями.