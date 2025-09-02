Алла Пугачёва поразила поклонников новым имиджем
Алла Пугачёва редко делится новыми снимками в соцсетях — чаще её фото появляются в блоге мужа, Максима Галкина*, который регулярно публикует семейные кадры.
На свежем снимке, выложенном Галкиным*, примадонна запечатлена в тёплой серой кофте и куртке поверх неё; образ дополнен заметной металлической подвеской. Рядом с ней стоит улыбающийся Максим в голубой рубашке, сером полосатом пиджаке и белых брюках.
Подписчики восхитились видом артистки, отметив, что ей идёт энергия и она прекрасно выглядит в свои 76 лет.
Напомним, по словам продюсера Леонида Дзюника в интервью Aif.ru, Пугачёва в любой момент может вернуться в Россию — она не была лишена гражданства и по-прежнему остаётся гражданкой страны.
*Запрещен в РФ
*Признан иноагентом в РФ
