Алла Пугачёва поразила поклонников новым имиджем

Певица Алла Пугачёва удивила поклонников новыми фотографиями
Алла Пугачева (Фото: Instagram*/@alla_orfey)

Алла Пугачёва редко делится новыми снимками в соцсетях — чаще её фото появляются в блоге мужа, Максима Галкина*, который регулярно публикует семейные кадры.



На свежем снимке, выложенном Галкиным*, примадонна запечатлена в тёплой серой кофте и куртке поверх неё; образ дополнен заметной металлической подвеской. Рядом с ней стоит улыбающийся Максим в голубой рубашке, сером полосатом пиджаке и белых брюках.

Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: Instagram*/maxgalkinru)

Подписчики восхитились видом артистки, отметив, что ей идёт энергия и она прекрасно выглядит в свои 76 лет.

Напомним, по словам продюсера Леонида Дзюника в интервью Aif.ru, Пугачёва в любой момент может вернуться в Россию — она не была лишена гражданства и по-прежнему остаётся гражданкой страны.

Никита Кротов

