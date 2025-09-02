Алла Пугачёва поразила поклонников новым имиджем

02 сентября 2025, 20:47

Певица Алла Пугачёва удивила поклонников новыми фотографиями

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/@alla_orfey)

Алла Пугачёва редко делится новыми снимками в соцсетях — чаще её фото появляются в блоге мужа, Максима Галкина*, который регулярно публикует семейные кадры.