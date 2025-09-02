Мошенники взломали страницу известного блогера

02 сентября 2025, 20:11

Блогер Дима Масленников заявил, что его аккаунт в Instagram* взломали мошенники

Дима Масленников (слева) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Популярный российский блогер Дмитрий Масленников сообщил в своём Telegram-канале, что его аккаунт в Instagram* был взломан. По словам Масленникова, аккаунт сейчас не находится под его контролем, и все публикации там делаются без его ведома.