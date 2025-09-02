Мошенники взломали страницу известного блогера
Популярный российский блогер Дмитрий Масленников сообщил в своём Telegram-канале, что его аккаунт в Instagram* был взломан. По словам Масленникова, аккаунт сейчас не находится под его контролем, и все публикации там делаются без его ведома.
Он призвал подписчиков не переходить по присылаемым с этого аккаунта ссылкам, не загружать с них файлы и не сообщать личные данные (ФИО, номера телефонов, банковские реквизиты). Блогер также попросил не переводить злоумышленникам деньги и не вступать с ними в переписку.
Масленников добавил, что предпринимает попытки восстановить доступ к учётной записи, но пока это не удалось. Ранее аналогичный случай произошёл с известной блогершей Идой Галич, которая сообщала о взломе своего аккаунта в Instagram* и оскорбительно отреагировала на злоумышленников.
Ранее МВД перечислило 5 способов распознать пишущего со взломанного аккаунта мошенника.
*Запрещен в РФ
