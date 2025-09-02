«Состарился»: Танцор Татьяны Булановой ушел из группы
Популярность Татьяны Булановой резко выросла после того, как в сети стало вирусным видео с выступлением её танцевального ансамбля. В беседе с URA.RU певица рассказала о грядущих изменениях в составе подтанцовки.
Изменения уже начались: на фестивале «Новая волна» в Казани Буланова выходила на сцену только с двумя танцорами — третий, Дмитрий Берегуля, на выступлении не появился. По словам артистки, он больше не входит в коллектив.
«Состарился», — с улыбкой прокомментировала Буланова.
Она добавила, что решение Дмитрия было его собственным. Однако это может оказаться не единственной перестановкой. Буланова отметила, что танцовщица Алена планирует через какое-то время стать мамой, но пока работает в паре с еще одним танцором Максимом.
К самой неожиданной популярности своего номера Буланова относится философски и признаётся, что не вполне понимает, откуда такой повышенный интерес публики.