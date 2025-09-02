«Состарился»: Танцор Татьяны Булановой ушел из группы

02 сентября 2025, 20:42

Танцор Татьяны Булановой Дмитрий Берегуля ушел из группы

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Популярность Татьяны Булановой резко выросла после того, как в сети стало вирусным видео с выступлением её танцевального ансамбля. В беседе с URA.RU певица рассказала о грядущих изменениях в составе подтанцовки.





Изменения уже начались: на фестивале «Новая волна» в Казани Буланова выходила на сцену только с двумя танцорами — третий, Дмитрий Берегуля, на выступлении не появился. По словам артистки, он больше не входит в коллектив.





«Состарился», — с улыбкой прокомментировала Буланова.