Собчак отвела своего сына-второклассника в школу в образе за миллион рублей

02 сентября 2025, 20:31

Телеведущая Собчак отвела сына во второй класс

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

43‑летняя телеведущая Ксения Собчак проводила сына Платона во второй класс и надела наряд стоимостью примерно в миллион рублей, отмечает издание Леди Mail. Мать и ребёнок отправились в школу: мальчик был в классических брюках, рубашке и галстуке, а Собчак выбрала комплект от российского бренда.