Собчак отвела своего сына-второклассника в школу в образе за миллион рублей
43‑летняя телеведущая Ксения Собчак проводила сына Платона во второй класс и надела наряд стоимостью примерно в миллион рублей, отмечает издание Леди Mail. Мать и ребёнок отправились в школу: мальчик был в классических брюках, рубашке и галстуке, а Собчак выбрала комплект от российского бренда.
По подсчётам издания, жакет стоил 160 тыс. руб., брюки — 88 тыс., «юбка‑медуза» — 550 тыс. Рядом с этим к образу шла сумка Phoebe Philo примерно за 460 тыс., лоферы Jil Sander — 93 тыс., серьги — 92 тыс., а также ожерелье и часы Cartier.
Ксения призналась, что первое сентября в этом году прошло «менее жизнерадостно»: по её словам, Платон хорошо понимает, что до следующих каникул ещё далеко. Мальчик родился в браке Собчак с актёром Максимом Виторганом; пара сочеталась браком в 2013 году и развелась в 2019‑м.
Ранее Собчак также рассказывала, что в старости не прочь будет сыграть роль роковой женщины.
