Алла Пугачева обратилась к бывшему мужу после публикации Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте и Миколас Орбакас (Фото: Instagram**, @orbakaite_k)
Сегодня отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас празднует день рождения. По этому поводу артистка опубликовала семейное видео. Поп-звезда показала кадры с папой.
«С юбилеем, папа. 80 лет! Ура, ура, ура», — написала Орбакайте.Алла Пугачёва вчера отметила день рождения, ей исполнилось 76 лет. Сегодня Примадонна поздравила бывшего мужа.
«Поздравляем!!!» — оставила комментарий Пугачёва под постом дочери.Миколас Орбакас в юности работал в цирке в Москве. Весной 1969 года он встретился с Аллой Борисовной, которая пришла туда устраиваться поющей артисткой. У них начались отношения. Осенью они поженились. Двадцать пятого мая 1971-го у Миколаса и Аллы родилась дочь, которую назвали Кристиной. А через два года после этого артисты развелись.
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*признан в России иноагентом.
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Анастасия Чубина