Справила нужду у чужого авто, имела множество романов и столкнулась с маньяком: Алла Пугачева удивила всех своими поступками

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
В желтой прессе Аллу Пугачеву называют примадонной. Её уход из России после начала специальной военной операции вызвал много обсуждений. Мужа певицы признали иностранным агентом, что также добавило напряженности.
Пугачева подвергалась критике за свои высказывания о ситуации в стране и вызывала недовольство среди некоторых россиян. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Алла Борисовна также оказала значительное влияние на моду и стиль: ее яркие наряды, прически и манера держаться стали образцом для подражания миллионов поклонников.
Также поговаривали, что певица Анастасия, чей хит «Высокий каблук» гремел на всю страну, исчезла со сцены из-за конкуренции с Примадонной, а Татьяна Анциферова утверждала, что ее выступления были убраны из эфира по распоряжению Пугачевой.
Список артистов, которым, как утверждается, Пугачева перекрыла путь к славе, длинный: Лика Стар, Ольга Зарубина и Клементина — все они столкнулись с трудностями в карьере из-за зависти и интриг.
Несмотря на многочисленные сплетни, Филипп Киркоров не раз заступался за Аллу Борисовну, называя такие истории обычными слухами.
Нагиев был жестоким преступником, убившим пятерых женщин, выбирая жертв, похожих на певицу. Его ловили дважды: в первый раз он сбежал после приговора, а во второй раз был найден в глухой деревне и расстрелян милицией.
У Аллы Пугачевой и Максима Галкина* есть двое детей — близнецы Гарри и Лиза.
В 2023 году ее заподозрили в сотрудничестве с западными спецслужбами, что вызвало волну негативных комментариев.
Она также отреагировала на слова Стаса Михайлова о возможном возвращении в Россию, подчеркнув, что нормальные люди не собираются возвращаться.
В апреле 2025 года Пугачева выпустила две новые песни о героях Великой Отечественной войны, что вызвало обсуждения о ее возможном возвращении в российскую музыкальную индустрию.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Ранние годыАлла Борисовна Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В семье фронтовиков — Зинаиды Одеговой и Бориса Пугачева — она стала вторым ребенком. Старший брат Геннадий ушел из жизни в младенчестве, а в 1950 году на свет появился младший брат Евгений. Семья жила в Зонточном переулке на Крестьянской заставе. Музыка вошла в жизнь Аллы с раннего возраста: уже в пять лет она начала учиться игре на фортепиано и выступала на сцене.
Фото: iStock/zudin
Первые шаги в музыкеПеред тем как стать известной артисткой, Алла Пугачева работала преподавателем. Школьники прозвали ее «Алкой-Кричалкой» за громкий голос и строгие манеры. В детстве ее дразнили «Фельдфебелем» за строптивый характер и конфликты с учителями. В 17 лет Алла поступила в училище на дирижерско-хоровое отделение, но параллельно увлекалась эстрадной музыкой.
Гастроли и первые успехиГастролировать будущая звезда начала рано, еще будучи студенткой. В 1965 году она в составе группы Мосэстрады отправилась в тур по РСФСР. Вернувшись в столицу, записала свою первую песню «Робот», которая попала в ротацию утренней радиопрограммы и стала первым шагом к ее известности. В 1967 году Алла дебютировала на телевидении в программе «Будильник», исполнив детскую песенку.
Взлет карьерыНастоящий взлет карьеры Пугачевой произошел в 1975 году, когда она завоевала Гран-при на международном фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии с песней «Арлекино». В 1976 году она выступила на «Песне года» с хитом «Очень хорошо», а в 1978-м ее роль в фильме «Женщина, которая поет» и песня «Все могут короли» закрепили за ней статус народной любимицы. Интересно, что всю музыку для фильма Алла написала сама, хотя в титрах использовала псевдоним.
Пик славы и влияние на культуруВ 1980-х годах Пугачева достигла пика своей славы. Ее концерты превращались в театральные шоу, где она не просто пела, а полностью проживала каждую песню на сцене. В 1983 году она исполнила «Алые розы», которые мгновенно укрепили за ней статус самой популярной певицы СССР.
Алла Борисовна также оказала значительное влияние на моду и стиль: ее яркие наряды, прически и манера держаться стали образцом для подражания миллионов поклонников.
Фото: iStock/ma-no
Примадонна под прицеломСоветские чиновники долгое время считали Аллу Пугачеву одной из самых ненадежных фигур на эстраде. Ее эксцентричные поступки вызывали недоумение и критику. Одним из самых запоминающихся инцидентов стал случай в 1989 году, когда певица, не дойдя до дома, решила справить нужду прямо у чужой машины — и все это произошло под прицелом камер папарацци. Снимки быстро разошлись по стране, но Пугачева лишь отшутилась, демонстрируя свой непокорный дух.
Конфликт с ГостелерадиоВ середине 1970-х годов глава советского Гостелерадио, Лапин, выразил недовольство образом Пугачевой. Он считал, что ее внешний вид и поведение не соответствуют стандартам артиста-социалиста. По слухам, Лапин даже приказал не показывать артистку крупным планом, утверждая, что ее манера держать микрофон напоминает разврат.
Сплетни и интригиАлла Пугачева часто становилась объектом слухов, что она ставила «палки в колеса» другим артистам. Например, Валентина Легкоступова могла бы достичь больших высот на эстраде, но ее карьера оборвалась, и многие критики уверены, что в этом виновата Пугачева.
Также поговаривали, что певица Анастасия, чей хит «Высокий каблук» гремел на всю страну, исчезла со сцены из-за конкуренции с Примадонной, а Татьяна Анциферова утверждала, что ее выступления были убраны из эфира по распоряжению Пугачевой.
Список артистов, которым, как утверждается, Пугачева перекрыла путь к славе, длинный: Лика Стар, Ольга Зарубина и Клементина — все они столкнулись с трудностями в карьере из-за зависти и интриг.
Несмотря на многочисленные сплетни, Филипп Киркоров не раз заступался за Аллу Борисовну, называя такие истории обычными слухами.
Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)
Ужасы маньякаВ 1980 году жизнь Аллы Пугачевой превратилась в настоящий триллер. На нее начал охоту маньяк Анатолий Нагиев, одержимый фанат, который доходил до крайностей — пробирался за кулисы и даже однажды попал в лифт артистки.
Нагиев был жестоким преступником, убившим пятерых женщин, выбирая жертв, похожих на певицу. Его ловили дважды: в первый раз он сбежал после приговора, а во второй раз был найден в глухой деревне и расстрелян милицией.
Первый брак и дочьПервый брак Аллы Пугачевой с литовским артистом Миколасом Орбакасом, заключенный в 1969 году, стал началом ее семейной истории. В этом союзе на свет появилась дочь Кристина Орбакайте, которая впоследствии также стала известной певицей и актрисой.
Кристина Орбакайте (Фото: ВКонтакте @kristinaorbakaite)
Второй брак с Александром СтефановичемПосле распада первого брака Пугачева вышла замуж за режиссера Александра Стефановича. Этот союз стал важной частью ее жизни, хотя и не продлился долго.
Третий муж — Евгений БолдинТретьим мужем певицы стал продюсер Евгений Болдин. Они поженились в 1985 году и вместе создали театр песни. Однако в 1993 году их брак закончился разводом, после чего Пугачева завела роман с рок-музыкантом Владимиром Кузьминым.
Романтические слухиНа протяжении своей карьеры Пугачева была объектом многочисленных слухов о романах с различными артистами, включая Александра Розенбаума, Игоря Талькова, Раймонда Паулса и Сергея Челобанова.
Брак с Филиппом КиркоровымВ 1994 году певица шокировала общественность, выйдя замуж за Филиппа Киркорова, который был на 18 лет младше ее. Их свадьба в Иерусалиме и 11-летний брак стали настоящей сенсацией, но в 2005 году пара рассталась.
Новый избранник — Максим Галкин*После разрыва с Киркоровым Пугачева обратила внимание на более молодых мужчин. Её новым избранником стал Максим Галкин*, с которым она начала встречаться в 2001 году. Разница в возрасте между ними составляет 27 лет, что продолжает вызывать обсуждения в сети.
У Аллы Пугачевой и Максима Галкина* есть двое детей — близнецы Гарри и Лиза.
Макcим Галкин* (Фото: ВКонтакте @Евгений Одиноков)
Продала Россию, оскорбила россиян, но вспомнила о патриотизмеВ марте 2022 года, вскоре после начала СВО на Украине, Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми уехала в Израиль. Галкин* открыто критиковал российские власти, что привело к его признанию иностранным агентом. Пугачева поддержала мужа, попросив Минюст записать ее в ряды иноагентов, однако официально этим статусом она так и не была наделена.
В 2023 году ее заподозрили в сотрудничестве с западными спецслужбами, что вызвало волну негативных комментариев.
«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла», — заявила певица в ответ на критику.
Она также отреагировала на слова Стаса Михайлова о возможном возвращении в Россию, подчеркнув, что нормальные люди не собираются возвращаться.
В апреле 2025 года Пугачева выпустила две новые песни о героях Великой Отечественной войны, что вызвало обсуждения о ее возможном возвращении в российскую музыкальную индустрию.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Дарья Осипова