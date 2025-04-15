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Справила нужду у чужого авто, имела множество романов и столкнулась с маньяком: Алла Пугачева удивила всех своими поступками

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

В желтой прессе Аллу Пугачеву называют примадонной. Её уход из России после начала специальной военной операции вызвал много обсуждений. Мужа певицы признали иностранным агентом, что также добавило напряженности.
Пугачева подвергалась критике за свои высказывания о ситуации в стране и вызывала недовольство среди некоторых россиян. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы

Алла Борисовна Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. В семье фронтовиков — Зинаиды Одеговой и Бориса Пугачева — она стала вторым ребенком. Старший брат Геннадий ушел из жизни в младенчестве, а в 1950 году на свет появился младший брат Евгений. Семья жила в Зонточном переулке на Крестьянской заставе. Музыка вошла в жизнь Аллы с раннего возраста: уже в пять лет она начала учиться игре на фортепиано и выступала на сцене.

Фото: iStock/zudin

Первые шаги в музыке

Перед тем как стать известной артисткой, Алла Пугачева работала преподавателем. Школьники прозвали ее «Алкой-Кричалкой» за громкий голос и строгие манеры. В детстве ее дразнили «Фельдфебелем» за строптивый характер и конфликты с учителями. В 17 лет Алла поступила в училище на дирижерско-хоровое отделение, но параллельно увлекалась эстрадной музыкой.

Гастроли и первые успехи

Гастролировать будущая звезда начала рано, еще будучи студенткой. В 1965 году она в составе группы Мосэстрады отправилась в тур по РСФСР. Вернувшись в столицу, записала свою первую песню «Робот», которая попала в ротацию утренней радиопрограммы и стала первым шагом к ее известности. В 1967 году Алла дебютировала на телевидении в программе «Будильник», исполнив детскую песенку.

Взлет карьеры

Настоящий взлет карьеры Пугачевой произошел в 1975 году, когда она завоевала Гран-при на международном фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии с песней «Арлекино». В 1976 году она выступила на «Песне года» с хитом «Очень хорошо», а в 1978-м ее роль в фильме «Женщина, которая поет» и песня «Все могут короли» закрепили за ней статус народной любимицы. Интересно, что всю музыку для фильма Алла написала сама, хотя в титрах использовала псевдоним.

Пик славы и влияние на культуру

В 1980-х годах Пугачева достигла пика своей славы. Ее концерты превращались в театральные шоу, где она не просто пела, а полностью проживала каждую песню на сцене. В 1983 году она исполнила «Алые розы», которые мгновенно укрепили за ней статус самой популярной певицы СССР.

Алла Борисовна также оказала значительное влияние на моду и стиль: ее яркие наряды, прически и манера держаться стали образцом для подражания миллионов поклонников.

Фото: iStock/ma-no

Примадонна под прицелом

Советские чиновники долгое время считали Аллу Пугачеву одной из самых ненадежных фигур на эстраде. Ее эксцентричные поступки вызывали недоумение и критику. Одним из самых запоминающихся инцидентов стал случай в 1989 году, когда певица, не дойдя до дома, решила справить нужду прямо у чужой машины — и все это произошло под прицелом камер папарацци. Снимки быстро разошлись по стране, но Пугачева лишь отшутилась, демонстрируя свой непокорный дух.

Конфликт с Гостелерадио

В середине 1970-х годов глава советского Гостелерадио, Лапин, выразил недовольство образом Пугачевой. Он считал, что ее внешний вид и поведение не соответствуют стандартам артиста-социалиста. По слухам, Лапин даже приказал не показывать артистку крупным планом, утверждая, что ее манера держать микрофон напоминает разврат.

Сплетни и интриги

Алла Пугачева часто становилась объектом слухов, что она ставила «палки в колеса» другим артистам. Например, Валентина Легкоступова могла бы достичь больших высот на эстраде, но ее карьера оборвалась, и многие критики уверены, что в этом виновата Пугачева.

Также поговаривали, что певица Анастасия, чей хит «Высокий каблук» гремел на всю страну, исчезла со сцены из-за конкуренции с Примадонной, а Татьяна Анциферова утверждала, что ее выступления были убраны из эфира по распоряжению Пугачевой.

Список артистов, которым, как утверждается, Пугачева перекрыла путь к славе, длинный: Лика Стар, Ольга Зарубина и Клементина — все они столкнулись с трудностями в карьере из-за зависти и интриг.

Несмотря на многочисленные сплетни, Филипп Киркоров не раз заступался за Аллу Борисовну, называя такие истории обычными слухами.

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Ужасы маньяка

В 1980 году жизнь Аллы Пугачевой превратилась в настоящий триллер. На нее начал охоту маньяк Анатолий Нагиев, одержимый фанат, который доходил до крайностей — пробирался за кулисы и даже однажды попал в лифт артистки.

Нагиев был жестоким преступником, убившим пятерых женщин, выбирая жертв, похожих на певицу. Его ловили дважды: в первый раз он сбежал после приговора, а во второй раз был найден в глухой деревне и расстрелян милицией.

Первый брак и дочь

Первый брак Аллы Пугачевой с литовским артистом Миколасом Орбакасом, заключенный в 1969 году, стал началом ее семейной истории. В этом союзе на свет появилась дочь Кристина Орбакайте, которая впоследствии также стала известной певицей и актрисой.

Кристина Орбакайте (Фото: ВКонтакте @kristinaorbakaite)

Второй брак с Александром Стефановичем

После распада первого брака Пугачева вышла замуж за режиссера Александра Стефановича. Этот союз стал важной частью ее жизни, хотя и не продлился долго.

Третий муж — Евгений Болдин

Третьим мужем певицы стал продюсер Евгений Болдин. Они поженились в 1985 году и вместе создали театр песни. Однако в 1993 году их брак закончился разводом, после чего Пугачева завела роман с рок-музыкантом Владимиром Кузьминым.

Романтические слухи

На протяжении своей карьеры Пугачева была объектом многочисленных слухов о романах с различными артистами, включая Александра Розенбаума, Игоря Талькова, Раймонда Паулса и Сергея Челобанова.

Брак с Филиппом Киркоровым

В 1994 году певица шокировала общественность, выйдя замуж за Филиппа Киркорова, который был на 18 лет младше ее. Их свадьба в Иерусалиме и 11-летний брак стали настоящей сенсацией, но в 2005 году пара рассталась.

Новый избранник — Максим Галкин*

После разрыва с Киркоровым Пугачева обратила внимание на более молодых мужчин. Её новым избранником стал Максим Галкин*, с которым она начала встречаться в 2001 году. Разница в возрасте между ними составляет 27 лет, что продолжает вызывать обсуждения в сети.

У Аллы Пугачевой и Максима Галкина* есть двое детей — близнецы Гарри и Лиза.

Макcим Галкин* (Фото: ВКонтакте @Евгений Одиноков)

Продала Россию, оскорбила россиян, но вспомнила о патриотизме

В марте 2022 года, вскоре после начала СВО на Украине, Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным* и детьми уехала в Израиль. Галкин* открыто критиковал российские власти, что привело к его признанию иностранным агентом. Пугачева поддержала мужа, попросив Минюст записать ее в ряды иноагентов, однако официально этим статусом она так и не была наделена.

В 2023 году ее заподозрили в сотрудничестве с западными спецслужбами, что вызвало волну негативных комментариев.

«Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла», — заявила певица в ответ на критику.

Она также отреагировала на слова Стаса Михайлова о возможном возвращении в Россию, подчеркнув, что нормальные люди не собираются возвращаться.

В апреле 2025 года Пугачева выпустила две новые песни о героях Великой Отечественной войны, что вызвало обсуждения о ее возможном возвращении в российскую музыкальную индустрию.

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Хинштейн рассказал о последствиях атаки ВСУ на Курск
Хинштейн: в результате атаки БПЛА ВСУ в Курске были повреждены 24 дома
15 апреля 2025, 10:52

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ночную атаку беспилотников ВСУ по Курску беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов.
«Беспрецедентное по жестокости преступление украинских нацистов, ночной удар беспилотников по Курску. Пострадало 9 человек, 6 из них госпитализированы. К сожалению, одна бабушка 1940 года рождения скончалась», — рассказал Хинштейн в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Также он уточнил, что в ходе вражеской атаки повреждены 24 многоквартирных дома. Всех жителей эвакуировали ещё ночью. Их разместили в пунктах временного проживания и обеспечили всем необходимым.

По словам Хинштейна, всем пострадавшим будут выплачены компенсации.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами сбили 115 украинских беспилотников, 109 из них ликвидировали в Курской области.

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Продвижение в Курской области, успехи на Часовоярском направлении, бои под Херсоном: последние новости СВО
15 апреля 2025, 10:07

Фото: iStock/vladj55

Российские войска продолжают наступательные операции, увеличивая контроль над ключевыми направлениями, такими как Угледарское, Краснолиманское и Северское, несмотря на активное сопротивление со стороны ВСУ. Подробнее об обстановке в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область

В Курской области основные усилия российских войск сосредоточены на освобождении населённых пунктов Олешня и Горналь, которые остаются последними опорными пунктами ВСУ в приграничной зоне. Ситуация в Олешне стабильная: украинские формирования контролируют западную часть хутора, но российские войска продолжают оказывать давление.

Особое внимание уделяется селу Горналь, где российские силы ведут штурм Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Этот монастырь, расположенный на стратегически важной высоте, представляет собой значимый объект, что делает его захват крайне сложной задачей. Согласно информации с места событий, часть украинских военнослужащих, укрывшихся в стенах монастыря, первоначально выразила намерение сдаться. Один из офицеров ВСУ даже связался с российскими войсками для ведения переговоров, но был убит своими товарищами по службе. После этого гарнизон противника отказался от дальнейших контактов и разместил в монастыре миномётные и артиллерийские расчёты.

В Курске беспилотник ударил по многоэтажке, где начался пожар
В Курске беспилотник ударил по многоэтажке, где начался пожар

Российские силы взяли под контроль все подходы к монастырю. Огневую поддержку обеспечивают артиллерийские расчёты и операторы дронов, которые осуществляют постоянное наблюдение за позициями противника.


Херсонское направление

На Херсонском направлении российские войска нанесли мощный удар по крупному пункту временной дислокации ВСУ. В авиационных ударах использовались фугасные авиабомбы, что привело к уничтожению объекта противника.

Однако противник сохраняет активность: за сутки ВСУ выпустили 36 боеприпасов по десяти населённым пунктам левобережья. В Новой Каховке в результате обстрелов погибли два человека, ещё трое получили ранения. В селе Геройское ранен местный житель. Российские силы продолжают укреплять позиции, несмотря на попытки противника нарушить их тыловое обеспечение.

Фото: istockphoto/Pro2sound

Запорожское направление

На Запорожском участке сохраняется относительное затишье, но локальные бои продолжаются. Российские войска ведут наступательные действия в районах Лобкового, Степового и Щербаков, постепенно расширяя подконтрольную территорию.
Штурмовые группы в районе Лобкового зачистили лесополосы и вплотную подошли к юго-восточным окраинам Каменского, что создаёт предпосылки для дальнейшего продвижения.

Тем не менее, противник продолжает проявлять активность: за прошедшие сутки ВСУ выпустили 36 боеприпасов по десяти населённым пунктам на левом берегу. В Новой Каховке в результате обстрелов погибли два человека, ещё трое получили ранения. В селе Геройское был ранен местный житель. Российские силы продолжают укреплять свои позиции, несмотря на попытки противника нарушить их тыловое обеспечение.

Угледарское направление

На Угледарском направлении российские войска сохраняют контроль над ситуацией в районе Весёлого и к западу от него. В окрестностях села Богатырь зафиксировано продвижение на 300 метров, что укрепляет позиции российской армии в данном секторе. С южного направления, в сторону Отрадного, также наблюдается прогресс. В районе Алексеевки на отдельных участках российские подразделения продвинулись на 200 метров. Эти достижения свидетельствуют о системной работе по вытеснению противника из его укреплённых позиций.

Часовоярское направление

На Часовярском направлении российские войска добились тактических успехов в районе Ступочек, где продолжаются бои за контроль над ключевыми высотами. В городской черте Часова Яра изменений линии фронта не произошло, однако российские силы продолжают оказывать давление на позиции ВСУ, создавая предпосылки для дальнейшего наступления.

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#контроль
#всу
#курская область
#удар
#атака
#рф
#сво
#статьи
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При ударе по Сумам ликвидирован боевик ВСУ Владимир Жеребцов
15 апреля 2025, 08:16

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащий ВСУ Владимир Жеребцов ликвидирован при ударе ВС РФ по Сумам. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Во время ракетного удара по Сумам 13 апреля погиб военнослужащий ВСУ из Талалаевской общины Черниговской области Владимир Жеребцов. Он родился 22 августа 1986 года в селе Поповичка на Черниговщине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жеребцов подписал контракт с ВСУ в 2008 году.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 13 апреля был нанесён ракетный удар «Искандерами» по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах.

Ранее нардеп Марьяна Безуглая и бывший депутат Игорь Мосийчук заявляли, что удар был нанесен по месту, где проходила церемония награждения украинских военных 117-й бригады теробороны, которая принимает участие в боевых действиях в Сумской области. Депутаты предположили, что могла произойти утечка информации при рассылке приглашений на мероприятие.

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#контракт
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#вс рф
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Дроны ВСУ, атаковавшие Курск, были начинены поражающими элементами
15 апреля 2025, 07:59

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские беспилотники, которые минувшей ночью атаковали Курск, были начинены поражающими элементами. Об этом пишет Shot.
По данным издания, весь двор на улице Веспремской усеян железными шариками и обломками уничтоженного беспилотника.

По словам местных жителей, дроны летели очень низко. Предполагается, что для атаки использовались БПЛА типа PD-2 и «Лютый».

По официальным данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами сбили 115 вражеских беспилотников. При этом 109 из них уничтожили в Курской области. Известно, что при украинской атаке в Курске погиб один человек и ещё девять пострадали. Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями, черепно-мозговыми травмами и ожогами.

Повреждения получили порядка 10 жилых домов, несколько автомобилей полностью сгорели.

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Массированная атака дронов ВСУ на территорию РФ: сбито 115 беспилотников
МО РФ: 115 дронов ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
15 апреля 2025, 07:30

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 115 украинских беспилотников, 109 из них уничтожили в Курской области. Об этом утром 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что 109 вражеских беспилотников сбили в Курской области, три — в Воронежской. Ещё по одному дрону уничтожили на территории столичного региона, в Брянской и Орловской областях.

Ранее жители Курска сообщали о более чем 30 взрывах в небе над городом из-за работы ПВО по дронам ВСУ. Опасность атаки БПЛА ввели на территории региона с 0:01. После 01:00 послышались первые взрывы.

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