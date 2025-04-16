Нечем платить? Замок Пугачевой и Галкина* в Подмосковье опустел

Алла Пугачева(Фото:Instagram**/alla_orfey)
Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента Максима Галкина* в Подмосковье опустел, пишет aif.ru. По данным журналистов, сократили буквально весь персонал, включая охранников, которые, к слову, держались до последнего. Сначала перестали платить горничным, затем уволили штатную уборщицу с садовником. Безопасность обеспечивает только установленное на заборе видеонаблюдение.
Предполагается, что у знаменитостей попросту кончились деньги на содержание недвижимости. По словам соседей, зимой к замку привезли стройматериал. Местные даже подумали, что покупатель на замок все-таки нашелся, но работы продлились недолго.
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*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
«Рабочих здесь давно не видно, и никакого ремонта сейчас нет, территория пустует», — сказала одна из соседок.Пугачева и Галкин* покинули Россию после событий февраля 2022 года.
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*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
Никита Кротов