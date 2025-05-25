Алла Пугачёва публично обратилась к Кристине Орбакайте по важному поводу

Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Алла Пугачёва совершила редкий выход в соцсети. 76-летняя певица поздравила старшую дочь с днём рождения.
Сегодня, 25 мая, Кристине Орбакайте исполнилось 54 года. В свой праздник певица оказалась в Эстонии. У неё запланирован концерт в Таллине.
Мама Орбакайте Алла Пугачёва опубликовала в личном блоге пост, в котором обратилась к ней. Слова сопровождались фотографией Кристины.
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Мама Орбакайте Алла Пугачёва опубликовала в личном блоге пост, в котором обратилась к ней. Слова сопровождались фотографией Кристины.
«Какое счастье, что ты у меня есть. С днём рождения!», – написала артистка.Напомним, что недавно власти Латвии запретили Орбакайте въезд в страну. Певица была внесена в «чёрный список» по требованию спецслужб. В частности, ей припомнили выступления в Крыму. В связи с этим, запланированный на 1 июня концерт Кристины в Юрмале отменился.
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Анастасия Чинкова