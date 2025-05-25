Алла Пугачёва публично обратилась к Кристине Орбакайте по важному поводу

Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером, с которым уже переехала в общий загородный дом и вовсю планирует свадьбу. Однако ждать торжества в ближайшее время не стоит, поскольку мужчина до сих пор не развёлся с предыдущей женой.