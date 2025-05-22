«Никиту боготворит, а от Дени нос воротит!»: Пугачеву осудили за отношение к внуку

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Пользователи сети раскритиковали певицу Аллу Пугачеву. Они считают, что примадонна несправедливо относится к своему младшему внуку Дени Байсарову. По словам источника из окружения Кристины Орбакайте, в звездной семье имеются разногласия и отношения именитой бабушки с Байсаровым якобы не лучшие.
При этом обозреватели отмечают, что с Никитой Пресняковым, который накануне встретил 34-летие, и бабушка, и мама общаются на одной волне. Обе отметились под постом Никиты в личном блоге, где тот написал, что хотел бы изменить кое-что в своем прошлом. Музыкант проживает в США, куда хотел переманить и брата, но Дени Байсаров остался в России.
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«Никиту боготворит, а от Дени нос воротит!»; «Дени не захотел удирать из страны, вот с ним и не сильно церемонятся, на людях поздравляют, но это только все ширма»; «Никита был и остается любимцем Пугачихи», — написали юзеры в сети.Алла Пугачева покинула Россию после событий февраля 2022 года. Исполнительница песни «Друзей моих прекрасные черты» критиковала и оскорбляла соотечественников.
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