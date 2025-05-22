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«Никиту боготворит, а от Дени нос воротит!»: Пугачеву осудили за отношение к внуку

Пугачеву осудили за отношение к внуку Дени Байсарову
Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Пользователи сети раскритиковали певицу Аллу Пугачеву. Они считают, что примадонна несправедливо относится к своему младшему внуку Дени Байсарову. По словам источника из окружения Кристины Орбакайте, в звездной семье имеются разногласия и отношения именитой бабушки с Байсаровым якобы не лучшие.
При этом обозреватели отмечают, что с Никитой Пресняковым, который накануне встретил 34-летие, и бабушка, и мама общаются на одной волне. Обе отметились под постом Никиты в личном блоге, где тот написал, что хотел бы изменить кое-что в своем прошлом. Музыкант проживает в США, куда хотел переманить и брата, но Дени Байсаров остался в России.

«Никиту боготворит, а от Дени нос воротит!»; «Дени не захотел удирать из страны, вот с ним и не сильно церемонятся, на людях поздравляют, но это только все ширма»; «Никита был и остается любимцем Пугачихи», — написали юзеры в сети.
Алла Пугачева покинула Россию после событий февраля 2022 года. Исполнительница песни «Друзей моих прекрасные черты» критиковала и оскорбляла соотечественников.

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Настя Задорожная показала, как прокатила маленькую дочь в «спецкортеже» в США
22 мая 2025, 22:59

Настя Задорожная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Настя Задорожная показала в соцсетях, как прокатила по Флориде свою дочь Александру в «спецкортеже».
Звезда сериала «Клуб» нарядила девочку в очаровательный костюм: футболку с принтом, шорты из денима и забавную панамку. Последним штрихом стали джинсовые кеды. Недавно крошка стала ползать, а теперь у нее есть личный «транспорт».

Фото: Instagram*/stasya_ru

Задорожная посадила ребенка в магазинную тележку. Способ передвижения был Александре по нраву. Маленькая леди любопытствовала, озираясь по сторонам и наблюдала за происходящим вокруг.

«Её высочество в «спецкортеже» впервые выбралась в торговые ряды», — поделилась заботливая мама.

Анастасия родила дочь в августе прошлого года. Звезда осталась в США ради избранника Владимира.

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«Самое важное — искать силы»: Юлия Пересильд о жизненных сложностях

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#дети
#новости
#сша
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Стали известны детали будущей свадьбы Павла Деревянко
Свадьба Павла Деревянко пройдет в элитном поселке
22 мая 2025, 22:13

Павел Деревянко и Зоя Фуць (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Свадьба актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць пройдет в элитном поселке, пишет KP.RU. Авторы отметили, что намечается не менее эффектное торжество, каким было предложение актера на футбольном стадионе. Известно, что для гостей подготовят VIP-сценарий с банкетом и фильмом о молодоженах.
О предложении Павла Деревянко Зое Фуць сообщалось 18 мая. Звезда «Беспринципных» преклонил колено перед любимой, когда за ним наблюдало большое количество людей.

«Настало время, мне кажется, сделать все по-взрослому», — сказал тогда артист.
Помимо кольца от возлюбленного, будущая невеста получила шикарный букет, состоящий из белых и синих роз. В конце марта в сеть попали интимные кадры с Зоей Фуць, которые она сняла для Деревянко. Мужчина тогда признавался, что его аккаунты взломали мошенники.

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«Самое важное — искать силы»: Юлия Пересильд о жизненных сложностях
Пересильд рассказала, что в сложные периоды жизни важно искать силы
22 мая 2025, 21:47

Юлия Пересильд (Фото: Telegram/@juliaperesild_tg)

Актриса Юлия Пересильд уверена, что в сложные жизненные периоды важно двигаться и искать силы. Своим мнением она поделилась с порталом «7Дней.ru».
«У меня нет однозначного ответа на вопрос, как находить силы внутри себя или в окружающем мире. Но мне кажется, что в критически сложной ситуации очень важно двигаться и искать эти силы», — прокомментировала Пересильд.
Собеседница добавила, что поиски нужно продолжать даже при неудачных попытках, ведь это «самое интересное и важное».

Уже завтра пройдет премьера фильма «Мужу привет» с участием Юлии Пересильд. По сюжету картины, жена, чей муж в коме, ищет силу в молитве и вере. Внутренние ресурсы героиня черпает из фильмов, книг и спектаклей.

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«Чтобы не сглазить»: Калюжный раскрыл творческие планы после прихода из армии
Калюжный хочет снимать кино после прихода из армии
22 мая 2025, 21:28

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Глеб Калюжный хочет попробовать себя в новом амплуа после дембеля. Подробностями он поделился с порталом Super.ru.
«Мы открыли свой молодой продакшн, будем сами снимать кино. Я буду выступать как режиссёр, как со-продюсер, как креативный продюсер. Планы большие, можно обо всём не рассказывать, так, чтобы не сглазить», — прокомментировал Калюжный.
Он добавил, что после возвращения хочет устроить тур со своим музыкальным проектом по российским городам и странам СНГ.

Глеб отметил, что пока не в курсе, в каких войсках будет служить, но «готов к любому раскладу». Ранее 26-летнего молодого человека обвиняли в уклонении от воинской службы. Было открыто уголовное дело.

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«Помогло!»: Николай Басков вылечил ячмень необычным способом
Певец Николай Басков вылечил ячмень красной нитью
22 мая 2025, 21:07

Николай Басков (Фото: Telegram/@baskovnikolay)

Певцу Николаю Баскову помогла от ячменя красная нитка. Слова обладателя золотого голоса России приводит Telegram-канал «Звездач». Исполнитель рассказал, что ячмень появился накануне. Он считает, что возможная причина тому — поездка на Байкал, где его могло продуть.
«В Иркутске это произошло, наверное, на Байкале продуло — сказали, надо завязать красную нитку, но все, снял уже», — пояснил Басков.

Звезда российской эстрады подчеркнул, что народный метод достаточно быстро сработал, и сейчас все в порядке.

«Прошел, слава богу. Мне намотали нитку красную, сказали, что она помогает и помогло!» — заключил Басков.

Ранее Николай Басков ответил на просьбу своей коллеги по цеху Юлии Ковальчук одной фразой.

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