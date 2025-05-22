«Никиту боготворит, а от Дени нос воротит!»: Пугачеву осудили за отношение к внуку

Свадьба актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць пройдет в элитном поселке, пишет KP.RU. Авторы отметили, что намечается не менее эффектное торжество, каким было предложение актера на футбольном стадионе. Известно, что для гостей подготовят VIP-сценарий с банкетом и фильмом о молодоженах.