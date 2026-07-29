Алла Пугачёва решила добавить помощников по дому после проблем со здоровьем
Алла Пугачёва после полученной травмы решила усилить помощь по хозяйству в особняке, который арендует в латвийской Юрмале. Как сообщает KP.RU, в доме артистки появился новый персонал: для семьи наняли повара, а вместо одной домработницы теперь за порядком следят сразу две.
Кроме того, на территории участка регулярно работает мужчина, который занимается уходом за большим придомовым пространством. Таким образом, бытовыми вопросами в доме теперь занимается расширенная команда помощников.
По информации издания, семья Пугачёвой уже несколько лет снимает просторную виллу в Юрмале. Дом ранее выставляли на продажу, однако покупателей пока найти не удалось, поэтому владелец продолжает сдавать недвижимость постоянным арендаторам.
На фоне снижения туристического потока в городе для Пугачёвой действует специальная скидка — аренда особняка обходится примерно в 40 тысяч евро в месяц (около 3,5 миллиона рублей). Площадь виллы составляет около 2400 квадратных метров. В доме есть всё необходимое для комфортной жизни: просторная гостиная, столовая, кабинет, шесть спален, бассейн, спа-зона, домашний кинотеатр и оранжерея. Также особняк оборудован системой видеонаблюдения и находится под охраной.
Расположение дома также считается одним из его преимуществ: рядом находится концертный зал «Дзинтари» и дом Лаймы Вайкуле, с которой Пугачёву связывает многолетняя дружба.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России