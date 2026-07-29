Алла Пугачёва решила добавить помощников по дому после проблем со здоровьем

29 июля 2026, 15:59

Алла Пугачёва после травмы увеличила штат прислуги в особняке в Юрмале

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* / @alla_orfey)

Алла Пугачёва после полученной травмы решила усилить помощь по хозяйству в особняке, который арендует в латвийской Юрмале. Как сообщает KP.RU, в доме артистки появился новый персонал: для семьи наняли повара, а вместо одной домработницы теперь за порядком следят сразу две.