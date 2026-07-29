Константин Ивлев рассказал о конфликте с бывшей женой Марией и судебных разбирательствах

29 июля 2026, 14:59

Шеф-повар Ивлев заявил, что после развода продолжает обеспечивать детей

Константин Ивлев (Фото: Instagram* / @ivlevchef)

Константин Ивлев рассказал о непростых отношениях с первой супругой Марией спустя шесть лет после развода. В интервью Лауре Джугелии телеведущий признался, что бывшая жена вновь обратилась в суд, несмотря на то, что он, по его словам, выполняет все финансовые обязательства перед семьёй.





У пары двое общих детей — 25-летний сын Матвей и 12-летняя дочь Мария. Ивлев утверждает, что регулярно помогает детям и выплачивает алименты в размере около миллиона рублей, а также отдельно поддерживает сына и дочь.





«Я выполняю требования, плачу большие деньги, полностью обеспечиваю своих детей, полностью помогаю своему сыну, купил квартиру и всё остальное. Дочка постоянно с нами путешествует. Я не знаю, зачем ей это надо? Ну, может быть, обижена, да. Я не спорю», — рассказал Ивлев.

«Я столько всего оставил первой жене. Всё! Я просто взял сумку, ушёл, даже вещи не забирал. Мне потом часть порезанных прислали и всё», — поделился телеведущий.