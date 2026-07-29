Константин Ивлев рассказал о конфликте с бывшей женой Марией и судебных разбирательствах
Шеф-повар Ивлев заявил, что после развода продолжает обеспечивать детей
Константин Ивлев рассказал о непростых отношениях с первой супругой Марией спустя шесть лет после развода. В интервью Лауре Джугелии телеведущий признался, что бывшая жена вновь обратилась в суд, несмотря на то, что он, по его словам, выполняет все финансовые обязательства перед семьёй.
У пары двое общих детей — 25-летний сын Матвей и 12-летняя дочь Мария. Ивлев утверждает, что регулярно помогает детям и выплачивает алименты в размере около миллиона рублей, а также отдельно поддерживает сына и дочь.
«Я выполняю требования, плачу большие деньги, полностью обеспечиваю своих детей, полностью помогаю своему сыну, купил квартиру и всё остальное. Дочка постоянно с нами путешествует. Я не знаю, зачем ей это надо? Ну, может быть, обижена, да. Я не спорю», — рассказал Ивлев.По словам шеф-повара, после расставания он не стал делить имущество и ушёл из дома практически без вещей. Ивлев заявил, что оставил бывшей супруге всё, что было нажито в браке, а сам забрал только личные вещи.
«Я столько всего оставил первой жене. Всё! Я просто взял сумку, ушёл, даже вещи не забирал. Мне потом часть порезанных прислали и всё», — поделился телеведущий.При этом Ивлев отметил, что старается сохранять хорошие отношения с детьми и продолжает активно участвовать в их жизни. Несмотря на конфликт с бывшей супругой, он подчеркнул, что всегда готов помогать наследникам и поддерживать их.