Певица Анита Цой призналась, что ищет жену для 34-летнего сына

29 июля 2026, 15:45

Певица Анита Цой иногда сама подбирает 34-летнему сыну потенциальных невест

Анита Цой (Фото: Instagram* / @anitatsoy)

Анита Цой рассказала, что иногда вмешивается в личную жизнь своего 34-летнего сына Сергея и даже пытается найти ему подходящую спутницу. Певица призналась, что ей хочется видеть сына счастливым, поэтому тема его будущей семьи для неё всегда остаётся актуальной.





В шоу «Утро. ТНТ» артистка с юмором рассказала, что недавно вместе с коллегами обсуждала возможную кандидатуру для Сергея после новости о переезде Орнеллы Мути в Россию.





«Сегодня буквально в гримерке узнала, что Орнелла Мути собирается переезжать в Россию жить, получить гражданство и везет с собой дочь. Начали ржать на эту тему, потому что она у меня больная. И мои коллеги говорят: "Давай на дочке Мути Серегу женим, подготовим. Давайте возраст посмотрим дочки". Оказалось, что Мути — 71 год, дочке — полтинник, старовата… Решили пока отложить», — пошутила Цой.