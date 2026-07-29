Певица Анита Цой призналась, что ищет жену для 34-летнего сына
Певица Анита Цой иногда сама подбирает 34-летнему сыну потенциальных невест
Анита Цой рассказала, что иногда вмешивается в личную жизнь своего 34-летнего сына Сергея и даже пытается найти ему подходящую спутницу. Певица призналась, что ей хочется видеть сына счастливым, поэтому тема его будущей семьи для неё всегда остаётся актуальной.
В шоу «Утро. ТНТ» артистка с юмором рассказала, что недавно вместе с коллегами обсуждала возможную кандидатуру для Сергея после новости о переезде Орнеллы Мути в Россию.
«Сегодня буквально в гримерке узнала, что Орнелла Мути собирается переезжать в Россию жить, получить гражданство и везет с собой дочь. Начали ржать на эту тему, потому что она у меня больная. И мои коллеги говорят: "Давай на дочке Мути Серегу женим, подготовим. Давайте возраст посмотрим дочки". Оказалось, что Мути — 71 год, дочке — полтинник, старовата… Решили пока отложить», — пошутила Цой.При этом певица подчеркнула, что не собирается заставлять сына вступать в отношения только ради того, чтобы создать семью. По словам Аниты, ей важно, чтобы рядом с Сергеем была именно та женщина, с которой у него возникнет настоящая связь.
Цой отметила, что главное для неё — счастье сына и его будущей супруги. Однако пока, по её словам, у Сергея не произошло той самой «химии», которая могла бы стать основой для серьёзных отношений.
Певица добавила, что с уважением относится к выбору сына и ждёт момента, когда он сам встретит человека, с которым захочет построить семью.