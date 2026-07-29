«Мне его жалко»: Роза Сябитова высказалась о тяге Дмитрия Диброва к молодым женщинам
Сябитова не осуждает Диброва, но советует ему учитывать возраст избранниц
Роза Сябитова прокомментировала развод Дмитрия Диброва и его отношения с молодыми женщинами. В беседе с KP.RU телеведущая не стала критиковать 66-летнего шоумена за его предпочтения, однако призналась, что испытывает к нему сочувствие.
Напомним, Дмитрий Дибров после 16 лет брака расстался с супругой Полиной. Развод вызвал широкий общественный резонанс, а внимание публики вновь привлекла тема отношений телеведущего с женщинами значительно младше него.
Сябитова отметила, что не считает правильным осуждать человека за его личный выбор, однако считает, что в определённом возрасте важно реально оценивать свои возможности.
«Мне его просто чисто по-человечески жалко. Он опять выбирает молодых — ему этого хочется, но уже просто нет ни сил, ни возможностей. Наверное, нужно вспомнить про возраст, принять, что уже не всё ты можешь себе позволить», — заявила сваха.По словам Розы, отношения людей с большой разницей в возрасте могут быть успешными, но только в том случае, если оба партнёра понимают особенности такого союза и готовы учитывать потребности друг друга.
Сябитова подчеркнула, что разные поколения часто имеют разные взгляды на жизнь, ценности и планы на будущее, что может становиться причиной сложностей в отношениях.
При этом телеведущая добавила, что универсального рецепта счастливого брака не существует. По её мнению, каждая пара сама строит свою историю, а расставания происходят не только в отношениях с большой разницей в возрасте — развестись могут и молодые супруги.