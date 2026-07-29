«Мне его жалко»: Роза Сябитова высказалась о тяге Дмитрия Диброва к молодым женщинам

29 июля 2026, 15:25

Сябитова не осуждает Диброва, но советует ему учитывать возраст избранниц

Роза Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Роза Сябитова прокомментировала развод Дмитрия Диброва и его отношения с молодыми женщинами. В беседе с KP.RU телеведущая не стала критиковать 66-летнего шоумена за его предпочтения, однако призналась, что испытывает к нему сочувствие.





Напомним, Дмитрий Дибров после 16 лет брака расстался с супругой Полиной. Развод вызвал широкий общественный резонанс, а внимание публики вновь привлекла тема отношений телеведущего с женщинами значительно младше него.



Сябитова отметила, что не считает правильным осуждать человека за его личный выбор, однако считает, что в определённом возрасте важно реально оценивать свои возможности.





«Мне его просто чисто по-человечески жалко. Он опять выбирает молодых — ему этого хочется, но уже просто нет ни сил, ни возможностей. Наверное, нужно вспомнить про возраст, принять, что уже не всё ты можешь себе позволить», — заявила сваха.