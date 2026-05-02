Алла Пугачёва сделала душераздирающее признание в ответ на пост вдовы Юдашкина

02 мая 2026, 13:16

Пугачёва прокомментировала пост вдовы Валентина Юдашкина в день памяти модельера

Певица Алла Пугачёва оставила душераздирающий комментарий в блоге вдовы Валентина Юдашкина. Примадонна призналась, что ей очень тяжело без близкого друга.





Юдашкин ушёл из жизни 2 мая 2023 года после борьбы с онкологией. Модельеру было 59 лет.

«Мой дорогой, прошло три года, как тебя нет с нами! Если бы мои воспоминания могли построить лестницу, я бы поднялась и забрала тебя домой. Одной душой богаче стали небеса! Любим тебя!» — написала Галина Юдашкина.