Алла Пугачёва сделала душераздирающее признание в ответ на пост вдовы Юдашкина
Певица Алла Пугачёва оставила душераздирающий комментарий в блоге вдовы Валентина Юдашкина. Примадонна призналась, что ей очень тяжело без близкого друга.
Юдашкин ушёл из жизни 2 мая 2023 года после борьбы с онкологией. Модельеру было 59 лет.
«Мой дорогой, прошло три года, как тебя нет с нами! Если бы мои воспоминания могли построить лестницу, я бы поднялась и забрала тебя домой. Одной душой богаче стали небеса! Любим тебя!» — написала Галина Юдашкина.Пугачёва отреагировала на пост подруги: «Так не хватает Валечки». Другие звёзды тоже поддержали семью и оставили тёплые слова. Юдашкин пять лет боролся с раком пищевода. За полтора месяца до смерти модельер навестил Аллу Пугачёву в Израиле, которая оказала ему поддержку.