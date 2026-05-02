«С моей подачи»: Филипп Киркоров назвал себя виноватым в смерти отца из-за укола

Филипп Киркоров признался, что считает себя виноватым в смерти отца
Певец Филипп Киркоров заявил, что отчасти чувствует свою вину в смерти отца. В выпуске шоу «Секрет на миллион» артист объяснил, что Бедрос Киркоров потерял способность ходить из-за неудачной инъекции в ногу.
Врачи задели нерв, из-за чего начались проблемы с позвоночником. Киркоров-старший до 90 лет оставался живчиком. По словам певца, он сам обратился к врачу.
«Это с моей подачи было, я обратился к одному врачу. Считаю себя виноватым в этом немножко, конечно», — рассказал Филипп.Киркоров вспомнил последнюю встречу с Бедросом. Он зашёл в комнату и понял, что они прощаются. Сейчас артист сожалеет, что мало проводил времени с отцом.
«Он так хотел высказать своё восхищение мной как артистом, сыном, хотел погордиться, а я вечно ему затыкал рот. Ну вот что я за человек такой? Почему я так поступал?» — задаётся вопросом певец.Ранее Филипп Киркоров назвал слова Аллы Пугачёвой о фиктивном браке ложью.