«С моей подачи»: Филипп Киркоров назвал себя виноватым в смерти отца из-за укола

02 мая 2026, 11:10

Филипп Киркоров признался, что считает себя виноватым в смерти отца

Певец Филипп Киркоров заявил, что отчасти чувствует свою вину в смерти отца. В выпуске шоу «Секрет на миллион» артист объяснил, что Бедрос Киркоров потерял способность ходить из-за неудачной инъекции в ногу.





Врачи задели нерв, из-за чего начались проблемы с позвоночником. Киркоров-старший до 90 лет оставался живчиком. По словам певца, он сам обратился к врачу.

«Это с моей подачи было, я обратился к одному врачу. Считаю себя виноватым в этом немножко, конечно», — рассказал Филипп.

«Он так хотел высказать своё восхищение мной как артистом, сыном, хотел погордиться, а я вечно ему затыкал рот. Ну вот что я за человек такой? Почему я так поступал?» — задаётся вопросом певец.