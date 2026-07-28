Алла Пугачёва вышла в свет в образе стоимостью около 1 миллиона рублей

28 июля 2026, 08:43

Super: Пугачёва вышла в свет в образе стоимостью около 1 миллиона рублей

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Алла Пугачёва и Максим Галкин* стали гостями фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который сейчас проходит в Юрмале. По данным Super, образ звезды стоит около 1 миллиона рублей.