Алла Пугачёва вышла в свет в образе стоимостью около 1 миллиона рублей
Алла Пугачёва и Максим Галкин* стали гостями фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который сейчас проходит в Юрмале. По данным Super, образ звезды стоит около 1 миллиона рублей.
Интернет-пользователи считают, что 77-летняя примадонна выбрала слишком молодёжный стиль одежды. Уточняется, что жакет и юбка от Dior обошлись певице примерно в 450 тысяч рублей. Ботильоны, вероятно, из архивной коллекции «Эконики», могут стоить около 30 тысяч рублей.
На этом же мероприятии Алла Пугачёва впервые объяснила, почему в последние месяцы ходила с тростью. В конце ноября прошлого года артистка упала и получила травму тазобедренного сустава. После нескольких операций знаменитость долгое время была прикована к постели.
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