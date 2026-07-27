«Непростой период»: Ани Лорак рассказала об отношениях с 15-летней дочерью

27 июля 2026, 19:10

Ани Лорак рассказала о подростковых трудностях 15-летней дочери

Каролина Куек (Фото: Telegram @anilorak)

47-летняя Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) на музыкальном фестивале Dream Fest в Баку рассказала о трудностях воспитания своей 15-летней дочери Софии.





Артистка призналась, что девочка переживает непростой подростковый этап, который продолжается до сих пор. Певица уточнила, что они с дочерью активно работают над взаимоотношениями и стараются находить общий язык каждый день.



Каролина подчеркнула, что в первую очередь она поддерживает Софию и дарит ей свою любовь, чтобы та чувствовала себя увереннее и спокойнее. При этом исполнительница отметила, что не устанавливает серьёзных предписаний.

«Жёстких правил или советов, как с этим поскорее справиться, нет — только любовь», — отметила артистка.