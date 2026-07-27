«Непростой период»: Ани Лорак рассказала об отношениях с 15-летней дочерью
Ани Лорак рассказала о подростковых трудностях 15-летней дочери
47-летняя Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) на музыкальном фестивале Dream Fest в Баку рассказала о трудностях воспитания своей 15-летней дочери Софии.
Артистка призналась, что девочка переживает непростой подростковый этап, который продолжается до сих пор. Певица уточнила, что они с дочерью активно работают над взаимоотношениями и стараются находить общий язык каждый день.
Каролина подчеркнула, что в первую очередь она поддерживает Софию и дарит ей свою любовь, чтобы та чувствовала себя увереннее и спокойнее. При этом исполнительница отметила, что не устанавливает серьёзных предписаний.
«Жёстких правил или советов, как с этим поскорее справиться, нет — только любовь», — отметила артистка.Ранее Ани Лорак раскрыла главный секрет своей привлекательности. По её словам, главное для мужчин не внешность, а энергетика.