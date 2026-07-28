Оксана Самойлова показа снимок «самого засекреченного ребёнка»

28 июля 2026, 05:13

Оксана Самойлова опубликовала фото с дочерью Ариелой в четь её 15-летия

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

В честь 15‑летия старшей дочери Ариелы Оксана Самойлова опубликовала редкий кадр с наследницей. Фото появилось в её Телеграм-канале.





По словам блогера, подросток крайне неохотно соглашается появляться в соцсетях. Из‑за негативного опыта и волны хейта она разрешает маме выкладывать свои фото лишь раз в год.



«Мой самый засекреченный ребёнок. Одно фото — один раз в год, и больше никаких появлений в медиа. Ребёнок, который хотел проявляться так, как видит он сам, а его хейтили взрослые тёти», — подписала снимок Самойлова.