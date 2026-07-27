«Я объясняюсь»: Стало известно, что Диброва подала в суд на экс-жену Товстика
Полина Диброва подала иск к бывшей жене Товстика из-за высказываний о детях
Модель Полина Диброва на премьере романтической комедии «За любовь» заявила, что подала иск к бывшей супруге бизнесмена Романа Товстика Елене из-за её комментариев о детях.
В беседе с корреспондентом NEWS.ru Полина рассказала, что долго игнорировала колкости в свою сторону, но не смогла сдержаться, когда разговор коснулся её собственных детей и наследников Романа.
«Я объясняюсь. Знаете, когда пытаются задевать меня, я могу терпеть долго. Но когда дело касается моих детей и детей Романа, я никогда не промолчу. Я как мать всегда буду заступаться за своих детей», — подчеркнула Диброва.Она добавила, что все юридические вопросы ведут её адвокаты, а сама она старается не погружаться в процесс. При этом экс-супруга Дмитрия Диброва обратила внимание на участившиеся резкие высказывания Товстик и призвала окружающих оказать ей поддержку.