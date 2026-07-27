«Я объясняюсь»: Стало известно, что Диброва подала в суд на экс-жену Товстика

27 июля 2026, 21:32

Полина Диброва подала иск к бывшей жене Товстика из-за высказываний о детях

Полина Диброва (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Модель Полина Диброва на премьере романтической комедии «За любовь» заявила, что подала иск к бывшей супруге бизнесмена Романа Товстика Елене из-за её комментариев о детях.





В беседе с корреспондентом NEWS.ru Полина рассказала, что долго игнорировала колкости в свою сторону, но не смогла сдержаться, когда разговор коснулся её собственных детей и наследников Романа.

«Я объясняюсь. Знаете, когда пытаются задевать меня, я могу терпеть долго. Но когда дело касается моих детей и детей Романа, я никогда не промолчу. Я как мать всегда буду заступаться за своих детей», — подчеркнула Диброва.