Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол». В сети распространяются кадры телеканала «Дом кино», на которых изображение исполнительницы на календаре замазано.
После начала спецоперации на Украине Пугачева осудила действия российских властей, а также оскорбила соотечественников. Супруга примадонны внесли в список иноагентов, однако сама она пока что в нем не значится. СМИ писали, что в Израиле, где проживает певица, ее особо никто не знает.
Так жена одного из чиновников страны рассказывала, что исполнительница пришла в кафе, где не было свободных мест. В результате Пугачева устроила скандал, однако участники происходящего, по словам жены чиновника, не поняли звезду.
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Так жена одного из чиновников страны рассказывала, что исполнительница пришла в кафе, где не было свободных мест. В результате Пугачева устроила скандал, однако участники происходящего, по словам жены чиновника, не поняли звезду.
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Никита Кротов