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Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол»

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол». В сети распространяются кадры телеканала «Дом кино», на которых изображение исполнительницы на календаре замазано.
После начала спецоперации на Украине Пугачева осудила действия российских властей, а также оскорбила соотечественников. Супруга примадонны внесли в список иноагентов, однако сама она пока что в нем не значится. СМИ писали, что в Израиле, где проживает певица, ее особо никто не знает.

Так жена одного из чиновников страны рассказывала, что исполнительница пришла в кафе, где не было свободных мест. В результате Пугачева устроила скандал, однако участники происходящего, по словам жены чиновника, не поняли звезду.

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27 марта 2025, 15:01

Светлана Рябова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

27 марта актрисе Светлане Рябовой исполняется 64 года. Зрители до сих пор с теплом вспоминают её героинь, а имя актрисы остаётся знаковым в истории российского кино. «Радио 1» расскажет, как сложилась жизнь и карьера Светланы Рябовой, почему она исчезла с экранов и чем занимается сейчас.

Светлана Рябова: детство и начало творческого пути


Светлана Рябова родилась 27 марта 1961 года в Минске — прямо в Международный день театра. Судьба, видимо, с самого начала всё решила за неё. Мама будущей актрисы играла в местном театре, так что творческая атмосфера царила в доме с детства. Первый спектакль Светлана увидела в 4 года — и с тех пор знала: сцена будет её жизнью.

После школы она поступила в Минский театральный институт, но уже через год преподаватели посоветовали развивать талант дальше — в Москве. Девушка с лёгкостью прошла конкурс сразу в два топовых вуза — Щукинское училище и Школу-студию МХАТ. Выбрала «Щуку».

Карьера Светланы Рябовой: от «Отцов и детей» до «Ты у меня одна»


После окончания вуза в 1981 году Рябову приняли в Театр Сатиры, где она служит по сей день. Её актёрская биография включает около 40 кинопроектов, из которых около 20 — с главными ролями. Первое появление на экране состоялось в 1983 году в драме «Отцы и дети», а уже в следующем году она блистала в «Особом подразделении» и «Расставании».

«Когда я оканчивала театральный, к нам пришел Александр Анатольевич Ширвиндт, чтобы отобрать для спектакля четырех девочек. Я оказалась в их числе. И он спросил, умеет ли кто-нибудь играть. Я подняла руку. И вот в начале спектакля открывается занавес, я сижу за роялем и играю менуэт Боккерини. Это был триумф, это было счастье», — вспоминала она.

Настоящую Всероссийскую славу Светлане Рябовой принесла главная роль в мелодраме «Ты у меня одна» (1993). Её героиня Аня Коливанова покорила сердца миллионов. Светлана сыграла сложный образ женщины, вернувшейся в родной город, чтобы вновь обрести любовь. Картина стала хитом, а Рябова — народной любимицей.

Светлана Рябова (фото: кадр из фильма «Ты у меня одна»)

Однако Светлана вспоминает, с какими трудностями ей пришлось столкнуться при съемках этой мелодрамы. По её словам, самым сложным моментом был подбор одежды для её героини, так как Анна была состоятельной женщиной, а вот бюджет фильма был ограничен. В поисках решения этой проблемы актеры и съемочная группа принесли свою собственную одежду, чтобы создать более-менее подходящий образ. Однако возникла одна проблема — ни у кого не было шубы, поэтому её пришлось взять на прокат.

Почему Светлана Рябова исчезла с экранов


Несмотря на невероятную популярность в 90-е, в 2000-х актриса практически перестала сниматься. Это не связано с отсутствием предложений — просто Рябова сделала выбор в пользу театра. Она неоднократно говорила, что именно классические постановки приближают к истинному искусству.

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В кино она больше не играет, но по-прежнему выходит на сцену Театра Сатиры, оставаясь верной своему первому творческому дому.

Личная жизнь Светланы Рябовой: развод и двое детей


Светлана Рябова познакомилась со своим гражданским супругом, актером Андреем Барило, во время работы в театре, где они вместе играли в спектакле «Укрощение строптивой». На момент знакомства Светлане было 33 года, а Андрею — 21.

Многие пытались отговорить Светлану от отношений с молодым коллегой, считая его слишком молодым для серьезных отношений. Однако Светлана не стала никого слушать и очень скоро пара начала жить вместе. Вскоре у них родились две дочки — Александра и Екатерина.

Андрей Барило (фото: nstagram* / @andrey.barilo)

Конец 90-х стал переломным моментом для пары: денег не было, дети болели, а продукты были в ограниченном количестве. Андрей еще не был востребован в кино и работы было мало. Светлана, понимая всю ответственность за детей, не могла оставить их на няню, чтобы вернуться в кино, так как не была готова доверить своих дочерей чужим людям.

Семейные отношения начали разрушаться, молодые люди часто ссорились, поэтому в 2005 году пара приняла решение расстаться. Причины их разрыва до конца так и не стали известны, но ходят слухи, что Андрей и вовсе изменил Светлане.

Чем занимается Светлана Рябова сейчас?


Последний раз Рябова снималась в кино в 2013 году, когда вышел мини-сериал «Незабудки» с ее участием. Однако она продолжает активно работать в театре, участвуя в различных постановках.

Ее дочери пошли по ее стопам и стали актрисами. Старшая также увлекается живописью и устраивает выставки своих картин.

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«Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?»: В Сеть попало видео Петросяна с блондинкой
В Сети распространилось видео Евгения Петросяна с молодой блондинкой
27 марта 2025, 14:44

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Сети появилось видео, на котором Евгений Петросян гладит по лицу неизвестную молодую блондинку в отсутствии своей супруги Татьяны Брухуновой.
На видео Петросян исполняет странное действие и гладит девушку по лицу, и «посылает ей код». При этом рядом с ним сидит Филипп Киркоров, а супруги и вовсе не видно.

Пользователи Сети предположили, что все происходило на похоронах Бедроса Киркорова.

«Что там делает Фил по правую руку от Петросяна? Поминают отца Филиппа или что там происходит? Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?» — написал один из комментаторов под видео.

Другие задались вопросом, где же «Таня-модница» находится в момент, когда Петросян «привораживает новую молодуху».

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Известный американский рэпер приедет в Россию
Рэпер Tyga приедет в Россию
27 марта 2025, 14:36

Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (Tyga) (Фото: Instagram*/tyga)

Известный американский рэпер Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон (Tyga) приедет в Россию. Его выступление состоится 31 мая на площадке «ЦСКА-Арена», пишет РИА Новости со ссылкой на представителя площадки.
По данным журналистов, это первый концерт мировой звезды с начала спецоперации на Украине. Известно, что шоу уже одобрено рэпером и «совершенно точно будет». «Разогревать» сцену перед выступлением Tyga будут его российские коллеги по цеху Macan и Jakone (Андрей Косолапов и Арам Байталов).

Сообщается, что Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон хочет проживать рядом с московским Кремлем. В свое время исполнитель стал известен после того, как надел футболку с советской рок-звездой Виктором Цоем в одном из своих клипов. За пару дней его посмотрели 2,5 миллиона человек. На футболке было написано «Звезда по имени Солнце».

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Дочь Анастасии Заворотнюк показала округлившийся живот

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#мир
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Дочь Анастасии Заворотнюк показала округлившийся живот
Анна Заворотнюк показала круглый живот перед родами
27 марта 2025, 14:31

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна продемонстрировала поклонникам в соцсетях округлившийся перед родами живот. Сейчас она в Эмиратах и рожать планирует за рубежом. На снимке 29-летняя девушка в длинном черном платье, а также в кожаной куртке.
«[Платье] очень красивое, элегантное, из суперкомфортной ткани. У черного цвета есть такое свойство, что не видно животик. Только если в бок повернусь, всем сразу становится понятно, что я на девятом месяце», — написала будущая мама.

Фото:Instagram*/anna_zavorotnyuk

Пол будущего ребенка Анна Заворотнюк не раскрывает. Накануне стало известно об открытии наследственного дела после смерти Анастасии Заворотнюк. Подробности в нашем материале.

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#звёзды
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Лолита Милявская призвала не запрещать турецкие сериалы в России
27 марта 2025, 13:47

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская призвала не запрещать показ турецких сериалов в России, так как они положительно влияют на демографию.
Напомним, представители общественного движения «Ветераны России» предложили запретить турецкие сериалы в России из-за их негативного влияния на демографическую ситуацию. Так, инициаторы считают, что россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским представителям сильного пола.

«Пожалуйста, не запрещайте турецкие сериалы. Они, наоборот, повышают рождаемость. Понимаете, когда у тебя мужик страшный, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь… актера из турецкого сериала», — отметила Лолита в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Милявская шутливо добавила, что вынуждена будет перейти на китайское и монгольское кино в случае запрета турецких сериалов.

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