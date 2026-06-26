«Даже 10 евро считает»: Виктория Боня объяснила дочери европейское отношение к деньгам

26 июня 2026, 16:32

Дочь Виктории Бони удивилась экономности отца-миллионера

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня рассказала в соцсетях о забавном семейном споре с дочерью Анджелиной. Поводом стало недовольство 14-летней наследницы тем, что её отец, бизнесмен Алекс Смерфит, отказался тратить 80 евро на поездку ради просмотра одной лошади.





По словам Бони, дочь, привыкшая к комфортным путешествиям и дорогим покупкам, искренне удивилась такой бережливости отца. Тогда телеведущая решила объяснить девочке, что подобное отношение к финансам характерно для многих европейцев.





«Это ты уже перестала деньги считать! А европейцы всё считают. Это европейское мышление. Ты просто родилась русской с русской мамой, которая тебе налево и направо даёт деньги. Папа считает эти деньги — и за такси, и за билеты. Он даже три, десять евро считает!» — рассказала Боня.