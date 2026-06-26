«Мы в ремиссии»: Любятинка поделилась хорошими новостями о здоровье возлюбленного
Любятинка рассказала, что её возлюбленный победил рак
Любятинка поделилась радостной новостью о состоянии здоровья своего возлюбленного Игорь Заикин. В прошлом году блогерша рассказала, что у него обнаружили онкологическое заболевание. После операции по удалению опухоли мужчина прошёл длительное лечение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Теперь, по словам артистки, болезнь отступила. После шести курсов химиотерапии результаты обследования показали, что состояние организма оценивается как хорошее, а врачи дают позитивные прогнозы.
«Мы в ремиссии. Прошел шесть курсов химиотерапии. Прошли обследование, которое показало, что организм находится в хорошем состоянии. Сейчас очень позитивные прогнозы, но этот страх, когда ты ощутил болезнь из трёх букв, уже навсегда останется», — рассказала Любятинка.Также блогерша прокомментировала конфликт с Надежда Мамаева, который произошёл во время съёмок шоу «Мастер игры». По её словам, причиной стали сильное эмоциональное напряжение и стресс. После завершения проекта девушки смогли спокойно обсудить ситуацию, списались и окончательно помирились.