«Мы в ремиссии»: Любятинка поделилась хорошими новостями о здоровье возлюбленного

26 июня 2026, 16:06

Любятинка рассказала, что её возлюбленный победил рак

Любятинка (Фото: Instagram* / @lubyatinka)

Любятинка поделилась радостной новостью о состоянии здоровья своего возлюбленного Игорь Заикин. В прошлом году блогерша рассказала, что у него обнаружили онкологическое заболевание. После операции по удалению опухоли мужчина прошёл длительное лечение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Теперь, по словам артистки, болезнь отступила. После шести курсов химиотерапии результаты обследования показали, что состояние организма оценивается как хорошее, а врачи дают позитивные прогнозы.





«Мы в ремиссии. Прошел шесть курсов химиотерапии. Прошли обследование, которое показало, что организм находится в хорошем состоянии. Сейчас очень позитивные прогнозы, но этот страх, когда ты ощутил болезнь из трёх букв, уже навсегда останется», — рассказала Любятинка.