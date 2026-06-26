«Чтоб ты усралась!»: Сергей Зверев рассказал о нервном перелёте с Волочковой

26 июня 2026, 17:21

Сергей Зверев рассказал о стрессовом перелёте с Анастасией Волочковой

Сергей Зверев (Фото: Instagram* @zverevsuperstar)

Стилист Сергей Зверев поделился воспоминаниями о совместной поездке с Анастасией Волочковой. В беседе с «КП» он заявил, что путешествие оставило у него яркие, но не самые приятные впечатления.





Шоумен рассказал, как они вместе отправились в один из городов. По его словам, путешествовать с Волочковой — занятие рискованное. В аэропорту он читал ей наставления, но в какой-то момент, обернувшись, не обнаружил спутницу рядом.

«Поворачиваюсь, а её нет! Объявляют, и приходит Настя со словами: «Добрый вечер». Я говорю: «Чтоб ты усралась! Ты нам устроила стресс. Куда ты ушла?» Она сказала, что пошла искать носочки, но это неправда. Она увидела красивого мужика и попёрлась за ним — 100 %!» — заявил Сергей.