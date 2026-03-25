Аллу Пугачеву мучает артроз после неудачной пластики
У 76-летней Аллы Пугачёвой обострился артроз. Как утверждает источник KP.RU из близкого окружения певицы, состояние артистки в последнее время ухудшилось. На это, в частности, обратили внимание после появления недавних снимков, где ее впервые заметили с тростью.
Собеседник издания также предположил, что ухудшение самочувствия может быть связанным с возможными омолаживающими процедурами, которые примадонна проходила в Израиле. По его словам, внешние изменения — заострившиеся скулы, увеличившиеся губы и изменившееся выражение лица — могли стать следствием косметологического вмешательства. При этом источник отметил, что любые подобные процедуры, связанные с анестезией, могут быть рискованными для исполнительницы из-за проблем с сердцем, а также могли повлиять на состояние сосудов и суставов.
Известно, что ещё 17 лет назад врачи не рекомендовали звезде прибегать к пластическим операциям. В одном из интервью Алла Борисовна рассказывала, что медики отговаривали её от подобных вмешательств из-за сердечно-сосудистых проблем, курения и диабета. Тогда она признавалась, что ей придётся отказаться от пластики и принять возрастные изменения.
