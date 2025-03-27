«Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?»: В Сеть попало видео Петросяна с блондинкой

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
В Сети появилось видео, на котором Евгений Петросян гладит по лицу неизвестную молодую блондинку в отсутствии своей супруги Татьяны Брухуновой.
На видео Петросян исполняет странное действие и гладит девушку по лицу, и «посылает ей код». При этом рядом с ним сидит Филипп Киркоров, а супруги и вовсе не видно.
Пользователи Сети предположили, что все происходило на похоронах Бедроса Киркорова.
Другие задались вопросом, где же «Таня-модница» находится в момент, когда Петросян «привораживает новую молодуху».
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Пользователи Сети предположили, что все происходило на похоронах Бедроса Киркорова.
«Что там делает Фил по правую руку от Петросяна? Поминают отца Филиппа или что там происходит? Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?» — написал один из комментаторов под видео.
Другие задались вопросом, где же «Таня-модница» находится в момент, когда Петросян «привораживает новую молодуху».
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Элина Позднякова