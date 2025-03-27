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«Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?»: В Сеть попало видео Петросяна с блондинкой

В Сети распространилось видео Евгения Петросяна с молодой блондинкой
Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Сети появилось видео, на котором Евгений Петросян гладит по лицу неизвестную молодую блондинку в отсутствии своей супруги Татьяны Брухуновой.
На видео Петросян исполняет странное действие и гладит девушку по лицу, и «посылает ей код». При этом рядом с ним сидит Филипп Киркоров, а супруги и вовсе не видно.

Пользователи Сети предположили, что все происходило на похоронах Бедроса Киркорова.

«Что там делает Фил по правую руку от Петросяна? Поминают отца Филиппа или что там происходит? Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?» — написал один из комментаторов под видео.

Другие задались вопросом, где же «Таня-модница» находится в момент, когда Петросян «привораживает новую молодуху».

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Дочь Анастасии Заворотнюк показала округлившийся живот
Анна Заворотнюк показала круглый живот перед родами
27 марта 2025, 14:31

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна продемонстрировала поклонникам в соцсетях округлившийся перед родами живот. Сейчас она в Эмиратах и рожать планирует за рубежом. На снимке 29-летняя девушка в длинном черном платье, а также в кожаной куртке.
«[Платье] очень красивое, элегантное, из суперкомфортной ткани. У черного цвета есть такое свойство, что не видно животик. Только если в бок повернусь, всем сразу становится понятно, что я на девятом месяце», — написала будущая мама.

Фото:Instagram*/anna_zavorotnyuk

Пол будущего ребенка Анна Заворотнюк не раскрывает. Накануне стало известно об открытии наследственного дела после смерти Анастасии Заворотнюк. Подробности в нашем материале.

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Лолита Милявская призвала не запрещать турецкие сериалы в России
27 марта 2025, 13:47

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская призвала не запрещать показ турецких сериалов в России, так как они положительно влияют на демографию.
Напомним, представители общественного движения «Ветераны России» предложили запретить турецкие сериалы в России из-за их негативного влияния на демографическую ситуацию. Так, инициаторы считают, что россиянки, насмотревшись таких картин, идеализируют образ мужчины и теряют интерес к российским представителям сильного пола.

«Пожалуйста, не запрещайте турецкие сериалы. Они, наоборот, повышают рождаемость. Понимаете, когда у тебя мужик страшный, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь… актера из турецкого сериала», — отметила Лолита в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

Милявская шутливо добавила, что вынуждена будет перейти на китайское и монгольское кино в случае запрета турецких сериалов.

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«Любовник на стороне»: зачем Александр Олешко скрывал жену и почему не хочет детей
27 марта 2025, 13:32

Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Александр Олешко, известный актер и телеведущий, всегда был окружен вниманием публики и смог обрести успех благодаря работе на телевидении. За его успешной карьерой скрывается множество тайн, которые шоумен не спешить открывать поклонникам.
О том, как сложилась жизнь Александра Олешко и что о нем известно сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Детство и юность Александра Олешко


Александр Олешко родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Когда ему было три года, отец ушел из семьи. Через несколько лет мать снова вышла замуж.

«С отчимом была правильно выстроена дистанция, тем более я всегда общался с родным отцом. Никаких ограничений у меня не было», — рассказывал Александр в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Творческий потенциал в ребенке развили родители — мать любила петь, а отец мастерски играл на саксофоне. С малых лет Олешко мечтал о том, что станет актером.

После школы Александр с первой попытки поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. Какое-то время ему приходилось подрабатывать официантом: иногда молодой человек не ел по несколько дней, чтобы купить себе одежду или обувь. Училище Олешко окончил с отличием. Затем он принимал участие в нескольких представлениях в цирке Никулина на Цветном бульваре.

В 1999 году Александр окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. По словам артиста, студенческие годы были самыми радостными в его жизни. В том же году Олешко стал частью коллектива Театра сатиры, в труппе которого он играл год, после чего по приглашению Галины Волчек перешел в театр «Современник». Там он проработал на протяжении десяти лет и параллельно участвовал в спектаклях Вахтанговского театра. В период с 2007 по 2010 год актер преподавал в цирковом училище, из которого выпустился.

Карьера Александра Олешко


Первое съемки в кино у Александра Олешко состоялись еще в эстрадно-цирковом училище. После этого он надолго оставил съемочные площадки. Уже после Щукинского Александр вернулся в кинематограф. Начинал с небольших второстепенных и эпизодических ролей в сериалах. После пошли крупные роли в таких проектах как «Гардемарины-3», «Тайны дворцовых переворотов», «Кодекс чести».

Зрителям актер запомнился ролью Пети Яблокова в «Турецком гамбите», а затем на экраны вышел сериал «Папины дочки», в котором Олешко предстал в образе олигарха Василия Федотова.

Александр Олешко (Фото: кадр из сериала «Папины дочки»)

«Не проходит и дня, чтобы взрослые люди не подходили ко мне и не говорили: "Вы наш дядя Аллигатор, мы вас любим, уважаем!" Многие девочки, которые выросли у нас на глазах, уже нашли свою дорогу», — заявил актер в одном из интервью.

В 2023 году артист снялся в продолжении сериала о семье Васнецовых. Олешко нередко появлялся в комедиях — «Ржевский против Наполеона», «Тот еще Карлосон!», «Мужчина с гарантией» и других. Александр также снялся в таких популярных сериалах, как «Воронины», «Екатерина. Взлет» и других.

На телевидении артист является ведущим многочисленных программ на Первом канале, НТВ и «России 1».

Контузия и другие проблемы со здоровьем Александра Олешко


В одном из интервью Александр Олешко поделился, что неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, участвуя в создании фильмов. Например, во время съемок сериала «Кодекс чести» актер получил контузию при взрыве автомобиля, начиненного пиротехникой.

«У меня даже была контузия настоящая, потому что взорвалась какая-то машина рядом и что-то переборщили с пиротехникой. <...> Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре», — пояснил Александр.

В мае 2023 года Олешко появился на премьере фильма «Хитровка» на костылях. По его словам, он травмировал ногу во время спектакля «Павел I».

Александр признавался, что его здоровье нередко страдает из-за толстого слоя грима, который приходится наносить во время большинства киносъемок.

Личная жизнь Александра Олешко


Первой женой Александра Олешко стала актриса Ольга Белова. Пара расписалась сразу после окончания «Щуки». Со временем их отношения начали ухудшаться.

По слухам, первые размолвки начались, когда Олешко «поймал звезду». Кроме того, в СМИ писали, что у Беловой появился любовник на стороне.

Ольга Белова и Александр Олешко (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

«Что было, осталось между нами. Напишите — прошла любовь и всё. <...> Возможно, мы слишком хорошо друг друга знали, что-то между нами сломалось... Но мы остались друзьями. Сегодня у нас хорошие отношения. Мы вместе снимаемся в сериале "Папины дочки". И договорились с Олей не выносить сор из избы», — сказал телеведущий в 2009 году.

В марте 2023 года артист признался, что довольно давно женат. Имени супруги он не стал называть, отметив лишь, что она далека от шоу-бизнеса.

В одном из интервью актер сообщил, что его пытались впутать в историю с внебрачным ребенком. Олешко заявил, что к нему подвели девочку и сказали, что это его дочь. Тогда артист заверил, что у него не бывает случайных связей.

Несмотря на отсутствие наследников, ведущий отмечал, что не готов воспользоваться услугами суррогатной матери ради отцовства. Александр отмечал, что у него есть близкие люди, которые принесут стакан воды в старости.

Секрет молодости Александра Олешко


Многочисленные поклонники продолжают удивляться молодости Александра Олешко. На протяжении многих лет артист сохраняет свой образ, прическу и не имеет никаких признаков старения.

Александр Олешко (Фото: Telegram-канал @oleshkoaleksandr)

Сам Александр скромно заявляет, что выглядит согласно своему возрасту. Но в одном из интервью Олешко все же рассказал о своем секрете, отметив, что это генетика и аккуратность. По его словам, опрятность и чистота помогают выглядеть моложе. Что касается косметических процедур, к которым часто прибегают мужчины, Олешко ответил, что никогда не задумывался об этом.

Александр Олешко сегодня


Сегодня Александр Олешко продолжает творческую деятельность. Ранее он стал ведущим праздничной программы «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе».

В этом году с актером ожидается премьера сериала «Жар». В марте текущего года Александру было присвоено звание народного артиста РФ.﻿

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«Рано радовалась»: переезд Ирины Пинчук отменился
Ирина Пинчук не смогла переехать из квартиры, где жила с Чобаняном
27 марта 2025, 13:12

Ирина Пинчук (Фото: Telegram @pinchulli)

Переезд звезды «Дома-2» Ирины Пинчук из своей квартиры на съемную отменился, теперь девушка находится в поисках новой квартиры.
Накануне Пинчук продемонстрировала подписчикам роскошную четырехкомнатную квартиру, в которую планировала переехать с детьми и няней. Она рассказала, что свое жилье будет продавать и потом покупать дом.

Но неожиданно планы Ирины сорвались.

«Рано радовалась. Только что позвонили и сказали, что нашелся покупатель. И в итоге мы никуда не переезжаем. Па-ра-па», — сообщила в своем Telegram-канале Пинчук.

При этом фанаты поспешили успокоить звезду телестройки и посоветовали ей отпустить ситуацию.

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Уехал в США и сменил пол*: как исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар зарабатывает на жизнь проституцией
27 марта 2025, 12:45

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

В конце 90-х – начале 00-х годов на отечественной сцене блистал поп-исполнитель по имени Шамиль Малкандуев, который получил всеобщую популярность под сценическим именем Оскар. Его главный хит – «Между мной и тобой», а также не менее популярные песни «Бег по острию ножа» и «Паноптикум» занимали верхние строчки отечественных хит-парадов.
После очень длительного перерыва исполнитель снова заявил о себе, однако его давние поклонники были в шоке и не могли поверить своим глазам. Если бы певец (а точнее, теперь певица*) не пояснил, что в прошлом он был тем самым Оскаром, то, вероятнее всего, музыкант так бы и остался неузнанным. О том, что же произошло с Оскаром и как он живет сейчас, расскажет «Радио 1».

Интерес к моде и косметике: как прошло детство певца Оскара


Будущий певец родился в Нальчике 15 января 1979 года в строгой и консервативной семье военнослужащего. Через несколько лет главу семейства по службе перевели в Якутию, куда он уехал вместе с семьей. Там Шамиль прожил до 12 лет.

Уже в детстве мальчик заметно отличался от своих сверстников. Его не интересовала мода, причем не только в одежде, но и в косметике. За это в старших классах Шамиля стали называть Мадонной, сравнивая с западной певицей. Такое прозвище для мальчика считалось оскорбительным, но будущему музыканту оно даже льстило.

Школу молодой человек заканчивал в родном Нальчике, а после получения аттестата, по настоянию родителей, поступил в престижный Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова на юридический факультет. Стоит отметить, что юриспруденция его практически не интересовала.

В конце 90-х годов Шамиль отправился покорять Москву, чтобы стать прославленным музыкантом. Незадолго до этого, на музыкальном фестивале в Нальчике, он познакомился с рок-музыкантом Артуром Ацаламовым, который потом написал для него несколько песен, ставших хитами.

Карьерный взлет


В Москве Шамиль начал выступать в клубах и вскоре привлек внимание известного продюсера Сергея Изотова, который предложил ему сотрудничество. С этого предложения началась профессиональная музыкальная карьера певца и его головокружительный взлет.

С подачи Изотова будущий поп-певец начал выступать под сценическим именем Оскар. Продюсер создал для своего подопечного интересную легенду, согласно которой, тот, якобы, угодил в горах под завал, был на волосок от гибели, и несколько лет пролежал в коме, а когда очнулся, то обнаружил в себе вокальный талант, которого раньше не было.

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Бег по острию ножа»)

В 2000 году вышел дебютный музыкальный альбом Оскара под названием «Бег по острию ножа». Он пользовался огромным успехом у молодежи. Затем вышли еще два не менее успешных альбома. Песни исполнителя постоянно звучали на радио, а видеоклипы были хитами отечественных музыкальных каналов.

В 2001 году Оскар получил престижную музыкальную премию «Золото граммофон» за песню «Между мной и тобой».

Ссора с продюсером и спад популярности


Спустя два года у Оскара произошел серьезный конфликт с Сергеем Изотовым, после чего их сотрудничество было прекращено. Продюсер лишил певца прав на сценическое имя Оскар, под которым тот прославился. После ссоры с Изотовым Шамилю пришлось начать выступать под настоящим именем, которое далеко не всем было знакомо. Он выпустил альбом, но данная работа не имела особого успеха и отклика у фанатов.

Певец Оскар (Фото: соцсети)

После нескольких провальных попыток возвратить себе былую популярность, музыкант решил перебраться за океан и попытать счастья в США. В Нью-Йорке Малкандуев поступил в киношколу, а также организовал собственный музыкальный проект, получивший название «The Oskar&Psycholovers», имевший определенный успех за рубежом.

Шамиль записал несколько музыкальных альбомов с треками на русском и английском языках, снял видеоклип на композицию «Lucky number».

Личная жизнь Оскара


Личная жизнь певца всегда оставалась скрыта от посторонних глаз. В одном из интервью Шамиль признался, что ему в равной степени всегда нравились и мужчины и женщины. А позже он заявил, что с детства ощущал себя женщиной*, но подавлял это в себе, боясь осуждения семьи и друзей.

Уехал в США и сменил пол*


В 2019 году Оскар решил сменить пол*. После этого он продолжил свою творческую деятельность под именем Scarlett la Queen. Стоит отметить, что многие поклонники исполнителя хита «Между мной и тобой» до сих пор не знают, как реагировать на его нынешний образ и обновленное творчество.

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Сегодня Скарлетт регулярно принимает участие в провокационных фотосессиях, утверждая, что теперь может не стесняться и не прятать себя.

Оскар мечтает вернуться в Россию


В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни. Сегодня автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Ему нужны деньги и помощь психиатра, утверждают СМИ. Уточняется, что друзья поп-звезды переживают за ментальное здоровье Оскара, которое он погубил алкоголем и гормональными препаратами. Они собирают средства на то, чтобы оплатить Шамилю (Скарлетт) лечение в психиатрической клинике, возможный переезд в столицу или квартиру.


Занятие проституцией


Сейчас Скарлетт Ля Куин занимается проституцией в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По информации портала, за свои услуги певец берет всего 6 долларов, чтобы обеспечить себя сигаретами и алкоголем. Клиентов он находит на улице. Оскар также готов исполнить песни и сыграть на гитаре, однако предпочитает исполнять треки Ланы Дель Рей, а не свои собственные.

В январе поклонники попытались помочь бездомному артисту, купив ему спальник и теплую одежду, но он отказался от вещей. При этом пособие от государства он не снимает с карты и продолжает зарабатывать на проституции.

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